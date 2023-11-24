Hamas, 7 Ekim'de rehin aldığı 12 Taylandlı işçiyi serbest bıraktı

Hamas, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunda rehin aldığı 12 Taylandlı işçiyi serbest bıraktı. Tayland Başbakanı Srettha Thavisin de, yaptığı açıklamayla, Hamas'ın elindeki 12 Taylandlı esirin serbest bırakıldığını doğruladı.

İsrail işgali ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, Katar'ın arabuluculuğunda yapılan ateşkesin ardından Hamas, 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonunda esir aldığı 12 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı.

12 TAYLANDLI REHİNEYİ SERBEST BIRAKTILAR

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, Hamas'ın elindeki 12 Taylandlı esirin serbest bırakıldığını doğruladı. Öte yandan Taylandlı rehineler için İran da devreye girmişti.

4 GÜNLÜK İNSANİ ARA BAŞLADI

Hamas ile İsrail arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları 4 günlüğüne durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak insani ara başladı. Taraflar arasında varılan mutabakata göre, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli salıverilecek.

13 İSRAİLLİ KADIN VE ÇOCUK SERBEST BIRAKILACAK

Mutabakata göre, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden birinci gün serbest bırakılacak aynı ailelerden 13 İsrailli kadın ve çocuk, yerel saatle 16.00'da Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket edecek.

İSRAİL SALDIRILARINA DEVAM EDİYOR

Ancak İsrail ordusunun, çatışmalara insani ara verilen Gazze Şeridi'nde bölgenin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Bununla birlikte, Gazze Şeridi'nde insani ara devreye girerken İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarına devam etti.

ESİR TAKASI SÜRECİ BAŞLIYOR

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'nin kuzeyinde bir meslektaşlarının öldürüldüğünü ve bundan büyük üzüntü duyulduğunu bildirdi. Öte yandan, İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat çerçevesinde bugün serbest bırakılmaları planlanan 13 İsrailli esiri karşılamak için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli esirin serbest bırakılmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'ya nakledildiği bildirildi. BM, insani ara kapsamında insani yardım taşıyan tırların Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girmeye devam ettiğini doğruladığını bildirdi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

7 EKİM'DEN BU YANA 386 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 231 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Lübnan topraklarında bulunan Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.