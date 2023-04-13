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Güngören'de çöken binanın çökme anına dair görüntüler ortaya çıktı

Güngören'de çöken binanın çökme anına dair görüntüler ortaya çıktı

Güncel Haberler

GÜNGÖREN'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve bugün çöken binanın, çökme anına dair en net görüntü ortaya çıktı. Bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 5 katlı binanın araçların üzerine çökmesiyle toz bulutu yükseliyor. Olayın ardından çevredekiler ise panikle kaçıyor.

GÜNGÖREN'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve bugün çöken binanın, çökme anına dair en net görüntü ortaya çıktı. Bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 5 katlı binanın araçların üzerine çökmesiyle toz bulutu yükseliyor. Olayın ardından çevredekiler ise panikle kaçıyor - İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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