Güngören'de çöken binanın çökme anına dair görüntüler ortaya çıktı

GÜNGÖREN'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve bugün çöken binanın, çökme anına dair en net görüntü ortaya çıktı. Bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 5 katlı binanın araçların üzerine çökmesiyle toz bulutu yükseliyor. Olayın ardından çevredekiler ise panikle kaçıyor.