Güneydoğu'da 45 Derece Sıcakta Zorlu Mesai

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 dereceyi aşan sıcaklıktan en çok etkilenenlerin başında güneş altında ve ateş karşısında çalışanlar geliyor.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün en yüksek sıcaklıklar Diyarbakır'da 40, Bismil ilçesinde 43, Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde 41, Batman'da 41, Hasankeyf ve Beşiri ilçelerinde 42, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 43, Silopi ilçesinde 42, Siirt'in Baykan ilçesinde 41, Şanlıurfa'da 41, Birecik ve Akçakale ilçelerinde ise 42 derece olarak ölçüldü.

Sıcak havadan en çok etkilenenler, güneş altında, ateş karşısında, inşaat ve yol yapımı gibi açık alanlarda çalışan işçiler.

Sıcak havaya rağmen mesailerini sürdüren işçiler, gün içinde verdikleri kısa molalarla sıcaklığın etkisinden korunmaya çalışıyor.

Diyarbakır

Hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi aştığı Diyarbakır'da hissedilen sıcaklık 45 dereceye ulaşıyor.

Kentte bunaltıcı sıcaklarda ateş başında çalışan dönerciler, pide ve kebap ustaları mesailerini zor şartlar altında sürdürüyor.

Merkez Sur ilçesindeki restoranda döner ustası olan Hakkı Kor, AA muhabirine, yaz aylarında mesleğini güçlükle yaptığını söyledi.

Yaklaşık 23 yıldır bu işi yaptığını anlatan Kor, "Çalışırken ateş karşısında hissettiğimiz sıcaklık 60 derece. Arkadaşlar, komşular ve müşteriler, 5 dakikalığına yanıma geldiklerinde dayanamayıp kaçıyorlar." dedi.

30 yıldır döner ustası olarak çalışan Bülent Gündeş de hayatlarının büyük bölümünün ateş karşısında geçtiğini dile getirdi.

Gündeş, zamanla bu işe alıştıklarını belirterek, "Zor bir iş ama Allah yardım ediyor. Günde 2-3 sefer üstümüzü değiştiriyoruz. Ateşin önünde ekmeğimizi kazanıyoruz." diye konuştu.

Mardin

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca yürütülen asfalt çalışmasında görev yapanlar da hem hava sıcaklığından hem de yola serilen sıcak asfaltın ısısından olumsuz etkileniyor.

Çalışmalar, bunaltan sıcaklardan dolayı vardiyalı sürdürülüyor.

Yol yapımında görevli ekipte yer alan Ümit Çakar, kentte hava sıcaklığının zaman zaman 45 dereceyi geçtiğini belirtti.

Kavurucu sıcaklara rağmen sıcak asfalt çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Çakar, "Aşırı sıcaklar bunaltıyor. Zor olsa da çalışıyoruz." diye konuştu.

Asfalt serme makinesi operatörü Yunus Elmas da yaklaşık 10 yıldır görev yaptığı birimde yol çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Elmas, "Çalıştığımız bölgede hava sıcaklığı 45-50 derece civarında. Çalıştığımız makinenin alt tablasındaki sıcaklık 110-135 derece arasında değişiyor. Sıcak havalarda çalışmakta zorlanıyoruz. Şu an açık bir bölgedeyiz. Zaman zaman arkadaşlarla görev değişimi yapmak zorunda kalıyoruz. Sürekli terliyoruz, susuyoruz. Günün belirli saatlerinde ayran içiyoruz. Her türlü zorluğa katlanıyoruz." dedi.

Batman

Batman'da da sıcak havaya rağmen kilitli parke taşı çalışmaları aralıksız sürüyor.

İşçilerden Kamil Güda, hava sıcaklığı nedeniyle başlarına şapka takarak çalıştıklarını belirterek, "Sıcaklara rağmen kilitli parke taşı döşememiz gerekiyor. Kış mevsiminde kilitli parke taşı çalışması iyi olmuyor, çökmeler meydana geliyor. Onun için sıcak da olsa mecburen çalışmak zorundayız. Çok terliyoruz. Sürekli soğuk su içiyoruz." diye konuştu.

Cabir Güda da günde 8 saat çalışarak yaklaşık 450 metre yol çalışması yaptıklarını anlatarak, "Sıcaktan dolayı yarım saat çalışıyor, 20 dakika gölgede dinleniyoruz. Çalışmamızı böyle sürdürebiliyoruz. Mecburen çalışıyoruz çünkü ekmeğimizi bu işten kazanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şırnak

Şırnak'ın Cizre ilçesinde fırınlarda ateşin başında çalışan ustalar da zorlu mesai yapıyor.

Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan ustalar, vatandaşların sofralarına sıcak ekmek ulaştırabilmek için sıcak havada yoğun çaba harcıyor.

Ekmek üretimi yapan Kasım Varışlı, sıcak havalarda zor şartlarda çalıştıklarını söyledi.

Serinlemek için buzlu su kullandıklarını anlatan Varışlı, "Buzlu suyu hem içiyoruz hem de ensemize bırakarak serinliyoruz çünkü hava sıcaklığı dışarıda 47 ise içeride 80 dereceyi geçiyor. Bir iki saatlik işi 5-6 saatte bitiriyoruz." dedi.

Haşim Erim de soğuk su içerek serinlediklerini belirterek, "Ekmek, en temel ihtiyaçlardan biri. Saatlerce çalışıp öğle arasında dinleniyoruz. Sıcak da olsa mecburen çalışmak zorundayız." diye konuştu.

Kaynak: AA