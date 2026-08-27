Güneydoğu Avrupa Tugayı Komutanlığı görevi Arnavutluk'tan Bulgaristan'a devredildi

GÜNEYDOĞU Avrupa Tugayı'nın (SEEBRIG) Aktivasyon, Komuta Devir Teslim ve 27'nci Kuruluş Yıldönümü Töreni, ikinci kez Türkiye'nin ev sahipliğinde yapıldı. 3'üncü Kolordu Komutanlığındaki Orgeneral M. Mazlum İskora Kışlası'nda düzenlenen törende SEEBRIG Komutanlığı görevi, Arnavutluk'tan Bulgaristan'a devredildi. Törende konuşan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, "Karargahın ülkemizde yeniden konuşlanmasıyla; ortak eğitim, planlama ve koordinasyon faaliyetlerinin daha da gelişeceğine, kazanılan tecrübelerin paylaşılmasıyla birlikte çalışabilirliğin daha ileri bir seviyeye taşınacağına inanıyorum" dedi.

Güneydoğu Avrupa Tugayı'nın (SEEBRIG) Aktivasyon, Komuta Devir Teslim ve 27'nci Kuruluş Yıldönümü Töreni, ikinci kez Türkiye'nin ev sahipliğinde, Sarıyer'deki 3'üncü Kolordu Komutanlığı Orgeneral M. Mazlum İskora Kışlası'nda düzenlendi. Güneydoğu Avrupa coğrafyasında güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkıda bulunmak ve bölge ülkeleri arasında işbirliğinin geliştirilmesi s amacıyla düzenlenen SEEBRİG Komutanlığı törenine, SEEBRIG'e üye ülkeler Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Kuzey Makedonya ve Türkiye'den askeri ve sivil üst düzey yetkililer katıldı.

Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yıldız da katıldı.

GÖREV DEVİR TESLİMİ YAPILDI

Türkiye'nin toplam 6 yıl süreyle ev sahipliği yapacağı SEEBRIG Komutanlığı 2032 yılına kadar İstanbul'da faaliyette olacak.Gerçekleştirilen Komuta Devir Teslim Töreni'nde, Arnavutluk adına SEEBRIG Komutanlığı görevini yürüten Tuğgeneral Bilbil Bitri, görevi Bulgaristan adına görev yapacak Tuğgeneral Ivan Malamov'a teslim etti. Bulgaristan adına SEEBRIG Komutanlığı görevini üstlenen Tuğgeneral Ivan Malamov, komutanlık görevini 3 yıl boyunca Orgeneral M. Mazlum İskora Kışlası'nda sürdürecek. Bulgaristan'ın 2029 yılına kadar 3 yıl süreyle komutanlığı yürütmesinin ardından, Kuzey Makedonya'nın 2029-2032 döneminde görevi devralacağı belirtildi. Törenin ardından SEEBRIG'in 27'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

'IVAN MALAMOV'A GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM'

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, "Bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi, katılımcı ülkeler arasında askeri işbirliğinin geliştirilmesi ve birlikte çalışabilirliğin artırılması amacıyla teşkil edilen SEEBRIG, 27 yıldır Güney-Doğu Avrupa'da barış, güven ve dayanışmaya katkı sunan önemli bir, çok uluslu askeri yapı olarak görev yapmaktadır. 2007-2011 yılları arasında ülkemizde konuşlanan SEEBRIG Karargahı, 15 yılın ardından Orgeneral Muharrem Mazlum İskora Kışlasına intikal ederek, 3 Ağustos 2026 tarihinde tam harekat kabiliyetine ulaşmış ve Türkiye'deki görevine yeniden başlamıştır. Bu gelişme; ülkemizin bölgesel barış ve istikrara verdiği önemin, çok uluslu askeri iş birliğine olan güçlü desteğinin ve üstlendiği sorumlulukları kararlılıkla yerine getirme iradesinin somut bir göstergesidir. Aynı zamanda bugün icra edilen komuta devir teslimi, SEEBRIG bünyesinde görev ve sorumlulukların kesintisiz bir şekilde devamının da bir ifadesidir. Öncelikle, SEEBRIG Karargahına bugüne kadar müttefiklik anlayışı içerisinde başarıyla ev sahipliği yapan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ne ve görevini devreden Tuğg. Bilbil Bitri'ye sunduğu kıymetli hizmetler için teşekkür ediyor, görevi devralan Tuğg. Ivan Malamov'a yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

'ÇALIŞILABİLİRLİĞİN DAHA İLERİ SEVİYEYE TAŞINACAĞINA İNANIYORUM'

Orgeneral Tokel, "SEEBRIG; barışı destekleme harekatlarından insani yardım ve afetlere müdahale faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede üstlendiği görevlerle, katılımcı ülkelerin müşterek hareket edebilme kabiliyetine önemli katkılar sunmaktadır. Karargahın ülkemizde yeniden konuşlanmasıyla; ortak eğitim, planlama ve koordinasyon faaliyetlerinin daha da gelişeceğine, kazanılan tecrübelerin paylaşılmasıyla birlikte çalışabilirliğin daha ileri bir seviyeye taşınacağına inanıyorum. Farklı ülkelerden silah arkadaşlarımızın aynı karargah çatısı altında, ortak hedefler doğrultusunda görev yapması; ülkelerimiz arasındaki karşılıklı güven ve dayanışmayı artırarak köklü iş birliğimizi daha da pekiştirecektir. Güvenlik ortamının hızla değiştiği, risk ve tehditlerin giderek çeşitlendiği günümüzde, hiçbir ülkenin güvenliğinin bölgenin güvenliğinden bağımsız düşünülemeyeceği açıktır. Bu anlayışla SEEBRIG'in, 27 yıllık kurumsal birikimi ve katılımcı ülkelerin ortak iradesiyle, önümüzdeki dönemde de bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam edeceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı