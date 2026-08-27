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Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır

Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda 'Manifest' olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı. Akış hakkında 'Müstehcenlik', 'Uyuşturucu madde kullanma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

‘Manifest’in kurucusu ve menajeri Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı. Akış hakkında müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma yürütülüyor.

MANİFEST'İN MENAJERİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda 'Manifest' olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı. 

AĞIR SUÇLAMALAR VAR

Akış hakkında 'Müstehcenlik', 'Uyuşturucu madde kullanma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Tolga Akış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhukuk hukuk:

kaçacaktı yoksa

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Haber YorumlarıYorumcu Davut :

zamanında Hepsi Grubu vardı. kızların hepsi güzeldi. manisafestte güzel denebilecek 2 kişi var. tamamen kıyafet tercihleri ile varlar.

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