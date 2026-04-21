Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski başhekim: Kayıtları silme bilgi ve becerim yok

GÜLİSTAN Doku soruşturması kapsamında hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla tutuklanan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in ifadesi ortaya çıktı. Özdemir, ifadesinde, "Benim bu konu ile ilgili yetkim olmadığı gibi becerim de yoktur. Yetkisi veya becerisi olan birine talimat da vermedim" dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli'ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında özel ekip kurulmasını talep etti. Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri ve PTS kayıtları yeniden toplandı. Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi. Soruşturmada, cinayet şüphesiyle 14 Nisan'da 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 1 ŞÜPHELİ FİRARİ

İlk operasyonda aralarında Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen yurt dışındaki 14'üncü şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten talebinde bulunuldu. 17 Nisan'da düzenlenen 2'nci operasyonda dönemin Valisi Tuncay Sonel ve Gülistan'ın hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla dönemin Devlet Hastanesi Başhekimi ve ardından İl Sağlık Müdürü görevini de yürüten Çağdaş Özdemir gözaltına alındı.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku'ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş'ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Tuncay Sonel'in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, 'Suç delillerini gizleme ve yok etme' suçundan tutuklandı. Ferhat Güven ise Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'ya yönelik eylemi nedeniyle 'Yağma' suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi. Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Bursa'da gözaltına alınan ve Tunceli Adliyesi'ne getirilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği' tarafından 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı. Şüpheliler U.A. ile Munzur Üniversitesi'nden kameralardan sorumlu olan S.G. ve S.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

'GÜLİSTAN'IN POLNET İÇERİĞİ DOSYAYA GİRDİYSE, KAYITLAR SİLİNMİŞTİR'

Eski başhekim Çağdaş Özdemir'in, savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Özdemir'e, Gülistan Doku'nun kaybolmadan hemen önce, 31 Aralık 2019'da Tunceli Devlet Hastanesi'ne giriş yaptığına dair POLNET kayıtlarının tespit edildiği, ancak hastanenin veri tabanında yapılan incelemede, söz konusu tarihe ait tüm kayıtların profesyonel bir müdahaleyle kasten silindiği ve bu konudaki bilgisi soruldu. İfadesinde suçlamaları reddeden Özdemir, "Gülistan Doku'nun 31 Aralık 2019 tarihinde Tunceli Devlet Hastanesi'ne müracaat etmesi akabinde müracaat ve tedavi işlem ve evrakının sistemden silindiğini gözaltına alınmadan önce sosyal medyadan öğrendim. Bana sormuş olduğunuz POLNET içeriği dosyaya girdiyse, Gülistan Doku'nun 31 Aralık 2019 tarihindeki kayıtları da tabii ki silinmiştir ancak benim bu konuyla bir alakam yoktur. Ben bu kayıtların nasıl silindiğini bilemiyorum" dedi.

'TALİMAT VERMEDİM'

Hastaneye kayıtlarını silme yetkisinin olmadığını, bu konuyla ilgili de kimseye talimat vermediğini ileri süren Özdemir, "Bana o dönem Vali, herhangi bir bürokrat ya da başkası ulaşarak bahse konu güne ilişkin kayıtları silmem konusunda bir şey söylemedi. Ben zaten o dönemde aynı anda İl Sağlık Müdürü olduğum için hastaneye çok fazla gidemiyordum. Bana o dönem hastane kamera görüntüleri ile ilgili talepte bulunan kişi olmamıştır. Ancak hastanedeki diğer yetkililere böyle bir talep gitmişse, ben bunu bilemiyorum. Ben Tuncay Sonel ile bu olay yaşanmadan ne kadar süre önce görüştüm bilmiyorum. Ancak görevimden dolayı çok sık görüşmem oluyordu. Ben telefonumdaki uygulamaların içeriklerini genelde silmem, telefon incelemelerinde de bu husus ortaya çıkacaktır. O dönem 2019 ve 2020 yıllarında Tunceli Devlet Hastanesi'nde Bilgi İşlem personeli olan B.Y. ve asıl sorumlu olan Y.E. görevliydi. Hastane kayıtlarının silinmesi, düzeltilmesi, eklenmesi hususlarında bu personeller ve firmanın kendisi yetkiliydi, benim ya da başka bir hastane çalışanının da böyle bir yetkisi yoktu. Yetki olmadığı gibi bilgi ve becerisi de yoktu. Benim de bu konu ile ilgili yetkim olmadığı gibi becerim de yoktur. Yetkisi veya becerisi olan birine talimat da vermedim" ifadelerini kullandı.

'BU İŞLEMLERİN PROFESYONEL BİR İŞLEM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Özdemir, "Başhekim olduktan sonra bahse konu bilgi işlem ve server odalarına ve yine hastanede kör nokta bulunan diğer kısımlarına birçok kamera kurdurdum. Bana görev yaptığım süre boyunca konusu suç teşkil eden hukuka aykırı herhangi bir talep gelmedi. Olsaydı hatırlardım. Jandarmadaki beyanımda Gülistan Doku'nun kaybolduğunu internetten gördüğümü ve kaydı sorduğumu söylemişsem de ben bu evrakı bizzat görmedim. Belirtmem gerekir ki jandarmada bana 'Gülistan hastaneye gelmiş mi diye merak da mı etmedin' diye sordular, ben de KVKK gereği böyle bir kayıt sorgulaması yapamayacağımı kendilerine söyledim. 'Şu kişi silmiştir' diyemem ancak B.Y. ile Y.E. bu kayıtları silebilir. Yazılım şirketi web tabanlı bir sistem olduğundan dolayı uzaktan erişim yoluyla da veriler ve log kayıtları silinebilir. Hastaneden log kayıtlarının silinip silinemeyeceğini de bilmiyorum. Bu işlemlerin profesyonel bir işlem olduğunu düşünüyorum. Buna ilişkin bilgi ve becerim bulunmamaktadır. Üzerime atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" dedi.

Soruşturmada gözaltına alınan son isim dönemin valisi Tuncay Sonel'in Erzurum Adliyesi'ndeki işlemleri ise devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı