Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Özer hakkında istenen ceza belli oldu

Görevinden uzaklaştırılan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Özer'in 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 30 Ekim'de evinde gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği iddia edilmişti. Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkarılmıştı. Özer, 30 Ekim'de ifadesinin ardından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan nöbetçi sulh ceza hakemliğince tutuklandı.