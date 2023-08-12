Gökyüzü Tutkunları Perseid Meteor Yağmurunu Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nde İzledi

Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nde düzenlenen etkinlikte, gökyüzü meraklıları Perseid meteor yağmurunu izledi. Yaklaşık 1000 katılımcı, teleskoplar önünde uzun sıralar oluşturarak bu etkileyici doğa olayını gözlemledi. Ayrıca, rasathane kampüsü içindeki müzeyi ziyaret eden katılımcılar, gözlem araçlarını inceleme fırsatı buldu.

Gökyüzü tutkunları, yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterilen "Perseid meteor yağmuru"nu Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nde gözlemledi.

Ankara Üniversitesinin İncek'teki rasathanede düzenlediği etkinliğe, gökyüzü meraklıları yoğun ilgi gösterdi.

Rasathanenin bulunduğu alanda toplanan yaklaşık 1000 katılımcı, havanın kararmasıyla teleskoplar önünde uzun sıra oluşturdu.

Akademisyenler ve astronomi öğrencileri eşliğinde kubbe binasındaki ve bahçedeki teleskoplarla Satürn gözlemi yapan astronomi meraklıları, daha sonra çıplak gözle görülebilen "Perseid meteor yağmuru"nu izledi.

Rasathane kampüsü içindeki müzeyi de ziyaret eden katılımcılar, bilimsel gözlemler sırasında kullanılmış gözlem araçlarını inceleme fırsatı buldu.