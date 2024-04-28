Göçerler Yaz Yaylalarına Göç Etmeye Başladı

Şırnak'ın Silopi, Cizre, İdil ilçesinde kışlaklarda yaklaşık 5 ay kalan göçerler, havaların ısınmasıyla hayvanlarını serin yaylalara götürmeye başladı.

Bölgede hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı ekim, kasım aylarında hayvanlarını kışlaklara getiren besiciler, yeniden yaylalara gitmek için yola çıktı.

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesinde Cudi Dağı eteklerindeki kışlaklarda yaklaşık 5 ay kalan göçerler, yazı geçirecekleri Van, Hakkari, Şırnak üçgenindeki Faraşin'in yüksek yaylalarına gitmek için hazırlıklarını tamamlayarak çok sayıda hayvanlarıyla yola koyuldu.

Yolculuk boyunca koyunları belli aralıklarla sağarak hastalanmalarını önlemeye çalışan göçerler, günler süren yolculuğun ardından Beytüşşebap ilçesinin yüksek yaylalarına ulaşacak.

Hayvanlar kışlaklardan çıktı

Göçerlerden İdris Aşkara, AA muhabirine, kasım ayında yaklaşık bin hayvanla İdil ilçesindeki kışlaklara geldiklerini belirterek, şimdi de İdil'den Van bölgesine gideceklerini söyledi.

"Yeniden yaylalara çıkma zamanı geldi. Koyunlarımızı Cudi Dağı'nın eteklerinden Van- Hakkari yaylalarına götüreceğiz." diyen Aşkara, yolculuklarında yağmurlu günlerde zorlandıklarını anlattı.

Sıcak havanın hayvanların hastalanmasına neden olduğu için yazın serin yerleri tercih ettiklerini dile getiren Aşkara, "Yolumuz 1,5 ay sürüyor. Çünkü hayvanlarımızı otlatarak gidiyoruz, akşam mola veriyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla yeniden yola çıkıyoruz. Yaklaşık 5 ay yaylada kalıyoruz, kışın daha sıcak olan Cizre, Silopi, İdil ovalarını tercih ediyoruz. İşimiz çok zor ama mecbur yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Göçerlerden Fatım Demir de sonbaharda kar yağışının ardından kışlak olarak kullandıkları İdil'e geldiklerini, kışlaklarda 5 ay hayvanlarını soğuktan koruduklarını aktardı.

Yaz aylarını serin yaylalarda geçirmek için hazırlıklarını tamamladıklarını ve yola koyulacaklarını belirten Demir, yolculuğun günlerce sürdüğünü kaydetti.

Yolculuk boyunca akşam hayvanları bir yerde topladıklarını ve çobanlarla nöbet beklediklerini aktaran Demir, şöyle konuştu:

"Kadın olarak onlarla birlikte hareket ediyoruz. Önce hayvanlarımızı gönderiyoruz, sonra biz de binek hayvanlarla onlara yetişip bir yerde akşam konaklıyoruz. Onların yemeklerini yapıyoruz. Ertesi sabah havanın aydınlanmasıyla yeniden yola koyuluyoruz. Çok zor ve meşakkatli bir iş. Büyük emekler veriliyor. Ne gecemiz ne gündüzümüz var ancak hayvancılık bizim işimiz."

"Süt veriminde ve yavrulamada bereketli bir yıl olacağını öngörüyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin ise kent genelinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde 1 milyon 100 bin hayvan varlıkları bulunduğunu, bunların yarısının göçerlerden oluştuğunu söyledi.

Hava sıcaklıklarının son günlerde mevsim normalleri üstünde seyretmesiyle göçerlerin 2000 rakımlı serin yaylalara gitmek üzere yola koyulduğunu belirten Sezgin, yaklaşık 5 bin nüfuslu 247 göçer ailenin 400 bin hayvanla yola çıktığını kaydetti.

Ülkenin hayvan varlığında önemli yeri olan göçer hayvancılığı yapanlara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak destek verdiklerini anlatan Sezgin, şöyle devam etti:

"Kışlak ve yayla dönemlerinde aşılama ve hayvancılık desteklerinden yararlanabilecekleri hizmetleri sunuyoruz. Zor olan süreçlerini kolaylaştırmaya gayret gösteriyoruz. Bölgemizin çayır ve meraları oldukça bereketli olup göçer hayvancılığı için son derece elverişlidir. Gidecekleri bölgede şu an kar var. Göçerlerin bu yolculukları yaklaşık 1,5 ay sürecek. Yaylalara varınca onları bereketli çayır ve mera alanları karşılayacak. Bu yıl doğan kuzular gelişmiş, etlenmiş ve anaç olarak kullanılabilecek boyuta erişmiş olacak. Bu da ülke ekonomisine katkı anlamına gelmektedir. Bu yıl yağışların bol olması özellikle bölgemizdeki çayır çimenlerin gelişmesine, mera alanlarımızın daha bereketli olmasına vesile oldu. Bunun karşılığı olarak hayvanlarda süt veriminde ve yavrulamada bereketli bir yıl olacağını öngörüyoruz."

Besicilerin hayat şartlarını kolaylaştırmak için bakanlık onaylı çeşitli projeler uyguladıklarını ifade eden Sezgin, bu yılın başında sağım padok ünitelerini proje kapsamında 40 besiciye dağıttıklarını bildirdi.

Göçerlerin çadır ve güneş paneli ihtiyaçlarını karşılamak için de proje yürüttüklerini dile getiren Oktay Sezgin, "80 çadır ve 65 güneş panelini besicilerimize verdik." dedi.