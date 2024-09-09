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Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti

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Diyarbakır'da ölü bulunan Narin ile ilgili 24 kişinin gözaltına alındığı soruşturma devam ederken, "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi, alıp dereye götürdüm" ifadeleriyle ilk kez itirafta bulunan gizli tanıktan kan donduran yeni açıklamalar geldi. Gözaltındaki zanlı "Salim Güran cenazeyi ortadan kaldırmam için 200 bin TL teklif etti" dedi. Narin'in cesedini dere yatağına gömdüğünü itiraf eden zanlı "Çuvalı gizlemek için üzerine 15-20 kilo ağırlığında bir taş koydum" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran bugün köyünde toprağa verilirken, 24 kişinin gözaltına alındığı soruşturma süreci devam ediyor.

Narin'in katledilmesiyle ilgili ilk itiraf gözaltına alınan bir zanlıdan geldi. Dere kenarına aracıyla gittiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan zanlı sorgusunda "Muhtar (Narin'in amcası) cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi. Gizli tanık ayrıca amcanın kendisine cenazeyi ortadan kaldırması için 200 bin TL teklif ettiğini de söyledi.

Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti

"SANA 200 BİN LİRA VERİRİM DEDİ"

Gizli tanığın yeni ortaya çıkan ifadeleri şu şekilde; "Mezarlıktan Tavşantepe Mahallesi'ne doğru çıkan Akkedüşeli Köy'ün iç yolunda Salim Gürhan'la karşılaştım. Burada içme suyu ile ilgili bir şey söyleyeceğini düşünerek bekledim. Sonra muhtar aracından indi, benim yanıma geldi. Ben de araçtan indim. Daha sonra aracın ön koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek bunu yok edeceksin dedi bana. Ben de gösterdiği şeyin yanına yaklaştım ve bakınca battaniyeye sarılı vaziyette hareketsiz yatan bir insan olduğunu gördüm. Ben insan olduğunu görünce şaşırdım ve tereddüt ettim Salim Gürhan. Bana hitap et, aileni iyi düşün. Sana 200 bin lira para veririm dedi. Tabi bu sırada etrafımızda kimse yoktu.

Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti

"SAĞ KULAĞININ ARKASINDA, BOYUN BÖLGESİNDE KIZARIKLIK VARDI"

Sonra bana aracında torba var mı dedi. Ben de aracın bagajının rengini hatırlamadığım bir çuval çıkartarak Salim'e verdim. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp çuvalın içerisine birlikte koyduk. Bu esnada çocuğun üzerine siyah tişört ve şort vardı. Üzerinde asılı küçük bir çanta vardı. Sağ kulağının arkasında, boyun bölgesinde bir kızarıklık vardı.

Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti

"ÇOCUĞUN TÜM VÜCUDU ÇUVALA SIĞMIŞTI"

Çuvala çocuğu yerleştirdikten sonra, çuvalın ağzını orada bağlamadan aracımın arka koltuğuna ayak pastasının olduğu yere koydum. Göl diye tabir ettiğimiz fakat Eğritutmaz Deresi'ne doğru götür diyerek eliyle orayı işaret etti. Ayrılırken Salim Gürhan'ın ne yaptığına bakmadım. Direkt olarak mezarlığın yanından giderek villalar mevkiine doğru gittim. Yolda giderken pişmanlık duydum ancak aldığım şeylerin de kurtulmamın gerektiğini düşündüm. Derenin yanındaki stabiliz yoldan aşağı inerek uygun bir yere baktım. Aracımı derenin kenarına durdurdum. Çuvalı aracımdan alarak elime aldım. Çocuğun tüm vücudu çuvala sığmıştı.

Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti

"TAŞIN BÜYÜKLÜĞÜ 15-20 KİLO CİVARINDAYDI"

Çocuğun ayağının kesik olup olmadığını hatırlamıyorum. Çünkü çok telaşlıydım. 8 Eylül tarihinde Narin Gürhan'ın bulunduğu yere inerek ip aradım. İp bulamayınca çocuğun çantasının ipi aklıma geldi. Çantanın ipini sökerek çuvalın ağzını bağladım. Ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Boğazını çuvala bıraktım. Çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum. Taşın büyüklüğü yaklaşık 15-20 kilo civarındaydı. Yanında da birer taş vardı. Üzerine çalı koymadım. Çünkü üzeri kapanmıştı. Daha sonra buradan çıkarak aracıma bindim. Stabilize yoldan çıktıktan sonra baldızımın evine gittim."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Diyarbakır Güncel

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Yorumlar (33)

JY:

YA YETER BAYDI BU HABER ARTIK DOLAR 34 TL'Yİ GEÇDİ TL HER GEÇEN GÜN ERİYOR, GENÇLER İŞSİZ, EMEKLİ SÜRÜNÜYOR, ÇİFTÇİ KAAR EDEMİYOR EKMEYİ BIRAKACAK BİRAZDA BUNLARI HABER YAPIN.

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Firat Tas:

Cehennem zebanileri bunların yanında melek sayılır

259
6
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Emrah Doğan:

bıktık bu narin haberlerinden. 20 gündür gündemi meşgul ediyor. memleketin derdi narin olmuş

18
224
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albatros :

bu ülkede çocuk, kadın, ağaç, hayvan olmayacaksın....

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15
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Erdal Altinova:

cezaevindekiler saygıdeğer kader mahkumları gerekeni yapacaktır eminim..

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4
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Savas Ozturk:

İyice baydı bu haberler insan olmadıklarını kantıladılar başka iğrenç şeyler duymak istemiyorum

15
63
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Savas Ozturk:

Milleti bu haberlerle mi uyutacaksınız ?

11
66
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Mustafa Aydogan:

İtiraf eden nasıl gizli sanık oluyor? Amcası para teklif ettiği kişiyi bilmiyor mu?

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5
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Genco:

Bunlar aslında küçücük bir bedeni bir çuvala sığdırmadılar, bir çuval dolusu günahı ahiretlerine cehennemleri için doldurdular..” Fe men ya'mel miskâle zerratin hayran yerah. Ve men ya'mel miskâle zerratin şerran yerah”(Zilzal Suresi 7-8) (Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükâfatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir.) Allah miskal zerre hakkı kimsede bırakmayacak…

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ufka dair:

cezaevindeki gardiyan ve diğer mahkumlara sevgilerle

31
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