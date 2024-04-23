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Giresun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

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Giresun'un Espiye, Güce, Yağlıdere ve Eynesil ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı. Törenlerde öğrencilerin gösterileri ve şiir okumaları yer aldı.

Giresun'un Espiye, Güce, Yağlıdere ve Eynesil ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

Espiye ilçesindeki tören, pazar alanında gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, 23 Nisan'ın, Türk milletinin varlığı ve kaderi üzerindeki hakimiyetini resmen ilan ettiği gün olduğunu söyledi.

Tören, öğrencilerin gösterilerinin ardından sona erdi.

Güce ilçesindeki tören ise ilçe stadında yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kahir Al, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın büyük bir coşkuyla kutlandığını söyledi.

Öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirler okuduğu tören, gösterilerle devam etti.

Yağlıdere ilçesinde de Mustafa Kemal İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende öğrenciler tarafından gösteriler sunuldu.

Eynesil'de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Hakkı Güven, İlçe Stadında gerçekleştirilen törende, 23 Nisan'ın tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Görele ilçesinde de Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin koltuğuna Hasan Ali Yücel İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Beren Kukur oturdu.

Öte yandan Görele Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Görele Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kentteki çocuklara saç bakım hizmeti de sunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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