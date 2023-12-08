GENÇLERE İSTİHDAM SAĞLAMAYI HEDEFLEYEN DIGI-TR PROJESİ'NDE EĞİTİMLER BAŞLIYOR

Beykoz Üniversitesi, herhangi bir işte çalışmayan ve aktif öğrenciliği bulunmayan gençlere istihdam fırsatları yaratabilmek hedefiyle Avrupa Birliği destekli 'Dijital Dönüşümdeki Ekonomide Gençlerin İmkanlandırılması: Dijital İş Becerilerinin Araç Tabanlı Yaklaşımla Kazanılması' adlı DIGI-TR projesini hayata geçirdiğini duyurdu. İlk grup eğitimlerine 15 Ocak'ta başlanacak proje ile genç işsizler için bilgi teknolojileri ve dijital iş becerileri kapsamında eğitim verecek olan üniversite 2 dönem halinde 120 gence ulaşmayı hedefliyor.

Beykoz Üniversitesi, Avrupa Birliği NEET PRO programı destekli eğitim projesi DIGI-TR ile gençlere lojistik sektörüne yönelik bilgi teknolojileri becerileri eğitimi veriyor. DIGI-TR Projesi ile tercihen Beykoz'da yaşayan, en az ortaöğretim (lise) veya üniversite mezunu, aktif öğrenci olmayan ve herhangi bir işte çalışmayan gençler yetkinlik sahibi olarak iş dünyasına adım atma şansı yakalayacak. Proje kapsamında 2 dönem halinde 120 gence eğitim verecek olan Beykoz Üniversitesi, 5 Ocak 2024 tarihine kadar ilk dönem başvurularını, 9 Şubat 2024 tarihine kadar da ikinci dönem başvurularını alacak. Ayrıca projeye katılan gençlere günlük cep harçlığı ve iş bulma yardımı ile işe yerleşmeleri için destek verilecek. Proje odaklı öğrenme yaklaşımı ile verilecek eğitimlerde gençler iş becerilerini ve yazılım araçlarını kullanma becerilerini kazanacaklar.

Bugün İstanbul'da bir otelde DIGI-TR projesinin lansmanı yapıldı. Lansmana Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevcenur Özcan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Uğur Oto, Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, Beykoz Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Engin Özmen, Proje Koordinatörü Beykoz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kuru, Proje Koordinatörü Beykoz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Baki Aksu ve UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel katıldı.

SÖZER: ÜNİVERSİTEMİZİN BU PROJEYİ YAPMASI GERÇEKTEN BÜYÜK BİR ANLAM İFADE EDİYOR

Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer, 'Tematik olarak Beykoz Üniversitesinin lojistik anlamda öne çıkması bu projeyi gerçekleştirmesi büyük bir anlam ifade ediyor. Alt yapı hazır, Avrupa Birliğinden ciddi bir kaynak da alınmış durumda. 120 katılımcıya daha doğrusu genç işsizlere bu eğitimle istihdam fırsatları sağlanması konusunda büyük bir proje. Kıymetli muhtarlarımıza, sivil toplum örgütlerimize, derneklerimize katılımcı bulunması ve buraya yönlendirilmesi, bu programa katılımlarının sağlanması konusunda destekleri büyük bir önem arz ediyor. Umut ediyorum ki 120 katılımcıya çok güzel bir eğitim sunulur ve devamında da istihdamları sağlanır. Üniversitemize, değerli paydaşlara, kısaca emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum' dedi.

PROF. DR. DURMAN: KADINLARIN YAKLAŞIK YÜZDE 45'İ NE İŞTE NE DE EĞİTİMDE YER ALIYOR

Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, 'Üniversitemiz Avrupa Birliği'nin programı çerçevesinde kısa adı DIGI-TR olan bu projeyi hayata geçirmek için başvuruda bulunmuş ve proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen hibe programı kapsamında değerli görülmüş ve kabul edilmiştir. Projenin amacı Neet olarak tabir edilen, eğitimde olmayan ve çalışmayan genç işsizlerin istihdam edilebilirliğini arttırmaya yönelik ve öncelikli olarak Beykoz bölgesindeki genç işsizleri hedefliyor. Proje dünyada ve özellikle de ülkemizde günümüzde en temel sorunlardan biri olan istihdam sorununa bölgesel ve ufak ölçekte de olsa katkı sağlayacak örnek bir proje olacak. Geçtiğimiz Eylül ayında yayınlanan 'OECD 2023 Bir Bakışta Eğitim Raporu'na göre bazı sayısal rakamları aktarmak istiyorum. Ne eğitimde ne de istihdamda ifadesi eğitimde olmayan ve iş arayışı olup olmamasına bakılmaksızın çalışmayan bireyleri tanımlamak için kullanılıyor. Buna göre Türkiye'de 18-24 yaş aralığında gençlerin yüzde 9,4'ü işsiz ve yüzde 24,1' i de iş gücüne dahil olmayanlar olmak üzere toplam yüzde 33,5'i ne eğitimde ne istihdamda. Yani ülkemizde her 3 gençten biri ne eğitimde ne de istihdamda.Bu oran OECD ülkeleri arasında maalesef en yüksek orandır. Bu oran kadınların aleyhine maalesef daha da yüksektir. Kadınların yaklaşık yüzde 45'i ne işte ne de eğitimde yer almaktadır. O nedenle bu projenin öncelikli olarak kadınları hedeflemesi, pozitif ayrımcılık yapması da son derece isabetli olmuştur? diye konuştu.

'ÜNİVERSİTE MEZUNLARININ İSE İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 25'

Prof. Dr. Durman, 'Diğer taraftan ülkemizdeki başka bir sorun da OECD ülkelerinde eğitim arttıkça, işsizlik düşerken Türkiye'de tam tersi bir durumla karşı karşıyayız. Lise mezunu olmayanların yüzde 12,8'i işsizken, lise mezunlarının yüzde 21'i işsiz, üniversite mezunlarının da ise işsizlik oranı yüzde 25'e ulaşmıştır. Bu projenin özellikle günümüzde ülkemizde en temel sorunlardan biri olarak görülen istihdam sorunu bu ölçüde gündemde ve derin iken üniversitemiz tarafından başlatılıyor olmasını sosyal sorumluluk anlayışımız ve topluma olan görevimiz açısından çok değerli görüyoruz' ifadelerini kullandı.

PROF. DR. KURU: ONLARI RAHATÇA İŞE YERLEŞTİREBİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ

Proje koordinatörü Beykoz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kuru ise projenin detayları ile ilgili şu bilgileri verdi:

'Bu Avrupa Birliği destekli bir proje. Avrupa Birliğinin Neet pro tabir edilen bir programı var. Bu programın amacı çalışmayan ve herhangi bir okulda eğitim görmeyen gençlerin istihdam edilebilirliğini ve iş bulma gücünü artırmak. Biz de bu programa bir proje sunduk ve destek aldık. Bizim projemizin amacı genç işsizleri lojistik sektöründe istihdam edilmek üzere hazırlamak. Bu genç işsizleri dijital iş becerileriyle donatmak suretiyle işe yerleşmelerini sağlamak istiyoruz. Beykoz Üniversitesi lojistik alanında güçlü bir üniversite. Sektörle çok yakın ilişkisi var. Başvuru aşamasında bazı şartlarımız var. Öncelikle başvuranlar 29 yaşını aşmamış olmalı. Üniversite mezunlarına, Beykoz'daki gençlere ve kadınlara öncelik veriyoruz. Toplam 120 kişiye bu eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Gençlerin işe yerleşmesi için onlara maddi destekler de sağlayacağız. Eğitime katıldıkları süre içinde de bir maddi destekte bulunacağız. Geldikleri her gün için bir cep harçlığı vereceğiz. Eğer iş aramak için başka bir ile gitmeleri gerekiyorsa onun için de destek vereceğiz. İlk dönemin başvuruları 5 Ocak'a kadar devam edecek. Başvuruları üniversite web sayfasında proje için oluşturduğumuz formu doldurarak yapabilirler.'

OTO: GENÇ İŞSİZLERİ İSTİHDAMIN İÇİNE ALACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Uğur Oto ise, 'Ülkemizde işsizlik yüzde 9'lara indi ama bu bizim kabul edeceğimiz rakamlar değil. Genç işsizlik yüzde 25, yüzde 26'lardan bugün yüzde 17 seviyelerine gelmiş olsa da istihdam kurumu olarak İŞKUR'un da ülkemizin de bu konudaki paydaşlarının da kabul edeceği rakamlar değil. İşte bu noktada bu tür projeler bizler için önemli projeler ve bu rakamları da aşağıya çekecek ve gelecekte de gençlerimizi bizlerle umutla geleceğe hazırlayacak projeler. Onun için sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sayede gençlerimiz yeni beceriler kazanacak. Neet kapsamında değerlendirilen bu gençlerimizi iş kurumu olarak kayıt altına alma ihtiyacımızı da giderecek. Bizim açımızdan çok önemli. Bu gençlerimizi hem istihdamın içine alacağız hem de kayıt altına almış olacağız. Her şeyden önce projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum' dedi.