Genç kıza işkence iddiasına 3 tutuklama

KONYA (DHA) - KONYA'da D.A. (21) adlı kadın, daha önce kafesinde çalıştığı ve bir süre flört ettiği Murat D. ile nişanlısı Sara D. ve Tuba D. tarafından kaçırılıp, rezidanstaki bir stüdyo daireye götürüldü. Sara D. ile Tuba D., burada D.A.'nın ellerini bağlayıp vücudunda sigara söndürdü, bıçakla boğazını çizerek sopayla dövdü, makasla saçını ve kıyafetlerini kesti. D.A.'nın şikayeti üzerine gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakılan 3 kişi, aynı gün başka bir kadının da benzer şikayeti üzerine tutuklandı.

Olay, geçen hafta cuma günü Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde meydana geldi. Kafe işletmecisi Murat D., bir süre flört ettiği, yaklaşık bir ay önce işi bırakan eski çalışanı D.A.'yı arayıp buluşma teklifinde bulundu. Murat D., Meram ilçesinde D.A.'nın çalıştığı iş yerine giderek onu otomobiliyle aldı. Bir süre sonra otomobile Murat D.'nin nişanlısı Sara D. ve Tuba D. de bindi. İki kadın, D.A.'nın ellerini çamaşır ipiyle bağladı. D.A., daha sonra bir rezidanstaki stüdyo daireye götürüldü. D.A. burada, Sara D. ve Tuba D.'den işkence gördü.

Aynı gün M.K. isimli genç kadın da şüpheliler hakkında benzer bir şikayette bulundu. Bunun üzerine yeniden gözaltına alınan 3 şüpheli, bu kez 'hürriyetten yoksun bırakma', 'eziyet', 'yaralama' ve 'hakaret' suçlarından tutuklandı.