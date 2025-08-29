Gazze Konferansı'nın sonuç bildirgesi Ayasofya Camii'nde açıklandı

İSTANBUL'daki Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bir araya gelen 50 ülkeden 150'yi aşkın İslam aliminin katılımıyla 8 gün boyunca devam eden tarihi Gazze Konferansı'nın sonuç bildirgesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan cuma namazı sonrası dünya kamuoyuna açıklandı. Açıklamda Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı ümmetin ortak vicdanını harekete geçirme çağrısı yapıldı.

Sonuç bildirgesini okuyan İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu ise "Gazze'deki soykırımı durdurmak amacıyla, uluslararası düzeyde bir hukuki ve parlamenter ittifak kurulacak. Bu hedef, ancak İslam dünyasının birlik olması ve Kudüs İttifakı'nın kurulmasıyla mümkündür – bu fikir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da açıkça dile getirilmiştir" diye konuştu.

Dünyanın önde gelen İslam alimleri 'İnsanlığın Ortak Sorumluluğu Gazze' gündemiyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan cuma namazı sonrası açıklama yaptı. 50'den fazla ülkeden gelen İslam alimi, yaptıkları açıklamada, Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı ümmetin ortak vicdanını harekete geçirmeye çağırdı. Gazze'de yaşanan soykırım ve insanlık dramına dikkat çekmek için 'İslami ve İnsani Sorumluluk: Gazze' konferansı kapsamındaki sonuç bildirgesini açıkladı.

Konferansın sonuç bildirgesinin Türkçesini İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Arapçasını ise Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadağ okudu.

Programa katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dünyanın 50 ülkesinden 150'yi aşkın ilim insanı Gazze için yapılabilecekleri, yapılması gerekenleri müzakere etmek üzere İstanbul'da kapsamlı bir konferans düzenlediler. Eyüp Sultan Camii'nde cuma namazının ardından bir basın toplantısıyla açılışı yapılan söz konusu çalışma hafta içi devam etti ve sona erdi. Kurulduğu günden beri gerçekleştirdiği cinayetlere sessiz kalınmasından cesaret alan Filistin'deki işgalci siyonist rejim, kirli emelleri uğruna Gazze'de tam anlamıyla bir soykırım yapıyor. Bu alçakça saldırı ve soykırım karşısında bazı dünya devletleri, adeta siyonist işgalci tarafından esir alınmışçasına doğrudan ya da dolaylı olarak katillere destek oluyor. Bir avuç azgın ve sapkın topluluk tüm dünyayı topyekün bir felakete sürüklüyor" dedi.

'GAZZE'NİN CESUR VE ONURLU HALKI BÜYÜK BİR DİRENİŞ GÖSTERİYOR'

Erbaş, "Bu korkunç zulüm ve insanlık dışı işgale karşı, iman dolu yüreğinden başka hiçbir imkanı kalmayan Filistin'in, Gazze'nin cesur ve onurlu halkı büyük bir direniş gösteriyor. Onların bu asil mücadelesini her bakımdan desteklemek ve soykırımı durdurmak için mücadele etmek, dini, ırkı, mezhebi, kültürü ne olursa olsun her insan için bir vicdan ve ahlak meselesidir. Her devlet için hukuk ve meşruiyet meselesidir. Her Müslüman için iman ve kulluk meselesidir. Bizim inancımızda, zulüm ve haksızlığa duyarsız kalmak, zalimlere ve hainlere ses çıkarmamak, doğrudan ya da dolaylı şekilde zalimlere, işgalcilere, katillere destek olmak, onların destekçilerine destek olmak haramdır, yasaktır. Bu yüzden herkesin yapabileceği bir şey var. Ulusal ve uluslararası boyutta işgalci siyonistlerin mallarını boykota devam. Milletimiz asırlar boyu hep mazlumun yanında zalimin karşısında yer almıştır. Tarihimiz bunun örnekleriyle doludur. Allah'ın inayetiyle zalimler kirli emellerine asla ulaşamayacaktır. Yeterki bütün Müslümanlar, bütün vicdanlı insanlar bir olsun, beraber olsun" ifadelerini kullandı.

İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, "Gazze'de devam eden katliamlar, insan haklarına ve kutsal değerlere yönelik ağır ihlaller, işgalci rejimin toprakları yutma ve 'Büyük İsrail'i kurma projesi karşısında uluslararası sessizlik ve bölgesel işbirlikçilik ortamında, Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin daveti ve Türkiye İslam Alimleri Vakfı'nın iş birliğiyle, İstanbul'da, 50 ülkeden yaklaşık 200 alimin katılımıyla, sekiz gün süren yüksek düzeyli İslami bir konferans düzenlendi. Bu konferans, Gazze'ye destek vermek ve İslami-İnsani sorumluluğu üstlenmek amacıyla gerçekleştirildi" diye konuştu.

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu'nun okuduğu sonuç bildirgesinde şöyle denildi:

Gazze meselesi artık yerel bir sorun değil, ümmetin ve insanlığın ortak dini ve ahlaki bir sorumluluğudur.

Saldırıların durdurulması ve insani koridorların açılması için genel bir seferberlik çağrısı yapıldı.

Siyonist soykırım suçlarına karşı durmak ve genişlemeyi engellemek adına, "insani erdem ittifakı" (Hilfu'l-Fudül) ruhunu canlandıracak şekilde İslami-insani bir ittifakın kurulması gerekliliği vurgulandı.

Gazze'deki soykırımı durdurmak amacıyla, uluslararası düzeyde bir hukuki ve parlamenter ittifak kurulacak.

Bu hedef, ancak İslam dünyasının birlik olması ve Kudüs İttifakı'nın kurulmasıyla mümkündür – bu fikir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da açıkça dile getirilmiştir.

Devlet başkanlarıyla doğrudan iletişim kuracak resmi heyetler oluşturulacak ve takip için sürekli bir komite kurulacaktır.

İki açık mesaj sunuldu:

Gazze'ye: 'Hepimiz seninleyiz.'

Direnişe: 'Mücadelen meşrudur; zaferin adaletin ve özgürlüğün zaferidir.'

Bu konferansın kapanışı değil, başlangıcı ilan edilmektedir.

Konferansın aldığı kararlar ve uygulama mekanizmalarıyla, bu süreç bir hareket olarak devam edecektir.

Konferansta 18 çalıştay düzenlenmiştir. Bu çalıştaylarda, İslam ümmetinin ve insanlığın bu felakete karşı sorumlulukları ve atılacak pratik adımlar ele alınmıştır.

Konferans, 28 Safer 1447 Cuma günü (22 Ağustos 2025) İstanbul'daki Ebu Eyyub el-Ensari Camii'nde Cuma namazı ile başlamış, ardından uluslararası basın toplantısıyla açılmıştır.

Öne çıkan kararlar ve tavsiyeler şunlardır:

1- Filistin halkının silahlı direniş hakkı kesin olarak meşrudur. Direnişin silahsızlandırılmasına yönelik tüm çağrılar reddedilmiştir.

2- Dünya Müslüman Alimler Birliği, Gazze ablukasını kırmak ve halkın direncini desteklemek amacıyla, uluslararası 'Özgürlük Filosu'na 20 gemiyle katılacaktır.

3 - İslam dünyasındaki iş insanları ve ekonomik kuruluşlara, yıllık kazançlarının en az yüzde 2'sini Gazze'deki insani yardım ve kalkınma çalışmalarına ayırmaları çağrısı yapılmıştır. Bu süreç şeffaf ve hukuki mekanizmalarla yürütülecektir.

4- Bir sonraki yılın zekatının yüzde 50'sinin Gazze halkına tahsis edilmesini caiz kılan bir fetvanın, Dünya Müslüman Alimler Birliği tarafından ivedilikle çıkarılması tavsiye edilmiştir.

5 - Tüm ülkeler, özellikle de İslam ülkeleri, işgalci İsrail rejimiyle tüm siyasi, ekonomik ve askeri ilişkileri derhal ve tamamen kesmeye davet edilmiştir.

6 - Birlik, kitlesel gösteriler ve protesto eylemleri düzenleyecek; halkların ifade özgürlüğü ve barışçıl gösteri haklarının korunması için hükümetlere çağrı yapacaktır.

7 - Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarının uygulanması ve savaş suçlusu işgalci liderlerin yargılanması için hükümetlere ve insan hakları kurumlarına destek çağrısı yapılmıştır.

8 - Vatikan, Dünya Kiliseler Konseyi ve Doğu-Batı kiliseleri gibi dini kurumlar, Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmaya yönelik açık ve ahlaki bir tutum almaya çağrılmıştır.

9 - Filistin yönetimi başta olmak üzere tüm devletler, İsrail'le yapılan her türlü güvenlik koordinasyonunu sonlandırmaya davet edilmiştir; zira bu koordinasyon halkı korumayı engellemekte ve işgali meşrulaştırmaktadır.

Bu konferans, Gazze meselesi etrafında ümmetin saflarını birleştirmeye, İslami ve insani sorumluluğu harekete geçirmeye yönelik tarihi bir çağrı olarak ümmetin hafızasında yerini alacaktır. Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Türkiye İslam Alimleri Vakfı, işgal sona erene ve topraklar özgürleşene dek bu çabalarını sürdürecektir.