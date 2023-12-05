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Gazze'den Mısır'a tahliye edilen 130 kişilik kafile Türkiye'ye geldi

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Gazze'de kalan Türk vatandaşları Mısır üzerinden Türkiye'ye getirilmeye devam ediliyor. Gazze'den Mısır'ın başkenti Kahire'ye tahliye edilen aralarında Türk vatandaşları ve ailelerinin bulunduğu 130 kişilik kafile, İstanbul'a getirildi.

GAZZE'den Mısır'a tahliye edilen 130 kişilik kafile, Türkiye'ye geldi. Gazze'den gelen Zeynel Abidin, "Bize yardım ettiler. Redah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçtim. Bu facia bitti. İnşallah Filistin'e döneceğiz." dedi.

Gazze'de kalan Türk vatandaşları Mısır üzerinden Türkiye'ye getirilmeye devam ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde Gazze'den Mısır'ın başkenti Kahire'ye tahliye edilen aralarında Türk vatandaşları ve ailelerinin bulunduğu 130 kişilik kafile, 21.20'de Kahire'den havalanan K695 sayılı Kahire - İstanbul uçağıyla 02.30 sıralarında İstanbul'a geldi. Aralarında çok sayıda çocuk ve yaşlıların bulunduğu kafile,  İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda yakınları ve AFAD yetkilileri tarafından karşılandı. Pasaport kontrolünün ardından bazı vatandaşlar AFAD tarafından tahsis edilen araçlarla havalimanından ayrıldı.

Gazze'den gelen eşini karşılayan Faysal Said, "Eşim Gazze'deydi. İki ay sonunda eşimle kavuştuk. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

"İNŞALLAH FİLİSTİN'E DÖNECEĞİZ"

Gazze'den gelen Zeynel Abidin, "Bize yardım ettiler. Redah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçtim. Sonra uçak biletini verdiler. Her şey iyiydi. Bu facia bitti. İnşallah biz Filistin'e döneceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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