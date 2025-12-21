Gazze'de İsrail saldırısında öldürülen 6 yaşındaki Hind Rajab'ın hikayesi sinema filmi oldu

GAZZE'de yaşanan gerçek bir olayı konu alan 'Hind Rajab'ın Sesi' filminin basın gösterimi yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in katılımıyla yapılan gösterime hikayede konu edilen 6 yaşındaki kız çocuğu Hind Rajab Hamada'nın ailesi de katıldı. Burada bir konuşma yapan Birol Güven "Film çok sarsıcı. Hind Rajab'ın sesi kulaklarınızdan kolay kolay gitmez. Gözyaşlarınızı tutamayacağınız kelimelerin boğazınızda düğümleneceği bir film bu. Konuşamazsınız film bittiğinde. Sözün bittiği yer öyle söyleyelim" diye konuştu. Hint Rajab Hamada'nın dayısı İhab Hamada ise, " İnşallah bu filmle birlikte Gazze'de yapılan zulümler dünyaya yayılır. Ne kadar ağır olduğu herkes tarafından görülür hale gelir" dedi.

Gazze'de yaşanan gerçek bir olayı beyazperdeye taşıyan 'Hind Rajab'ın Sesi' filminin basın gösterimi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in katılımıyla gerçekleştirildi. Gösterime, hikayenin merkezinde yer alan Hind Rajab Hamada'nın aile fertleri de katıldı. Filmde Gazze'de İsrail ordusu tarafından amcasının arabasında 6 aile üyesiyle birlikte öldürülen 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın son saatleri anlatılıyor. Filmde saldırıdan sağ kurtulan Rajab'ın, saatlerce Filistin Kızılay'ını arayarak yardım istediği anlar işleniyor. Yönetmen Ben Hania filmde, küçük kızın yardım isteğinin gerçek ses kaydını kullanırken, çağrı merkezi ofisindeki acil durum ekiplerini ve yaşadıkları çaresizliğin tasvirini kurgusal olarak yeniden yaratıyor. Merkezdekiler, başta telefona bakan Omar ve iş arkadaşı Rana, küçük kızı hatta tutmaya çalışırken bir yandan da ambulansı ona ulaştırabilmek için ellerinden geleni yapıyor.

'FİLMİ İZLEYENLER MİNİK BİR KIZIN SESİYLE SARSILACAKLAR'

Filmin basın gösteriminde konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, "Son yılların en etkileyici, en sarsıcı filmiyle karşı karşıyayız. Gerçekten Gazze'de olanlar, o büyük trajedi, soykırım hiç böyle anlatılmamıştı. Bu kadar etkileyici anlatılmamıştı. Gerçekten hiçbir hamaset tuzağına düşmeden tüm dünyayı yerinden oynatan bir büyük sanat eseriyle karşı karşıyayız. 89 dakikalık bir film ama zaman geçmek bilmiyor. Çok zor bir film. Çok gerçek, gerçeğin ta kendisi. Filmi izleyenler minik bir kızın sesiyle sarsılacaklar. O seslerin hepsi gerçek. Kızılay merkezini arayan ve yardım isteyen bir ses ve film bunun üzerine inşa edilmiş. Gerçekten tüm dünyayı yerinden oynattı diyebiliriz. Venedik'te jüri büyük ödülü dahil 9 tane ödül aldı. Golden Globe adayı oldu. Oscar adayı oldu; son 15'e kaldı. Büyük ihtimalle son 5'e kalacak ve inşallah Oscar'ı da alacak. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü olarak bu filmin seyirciye ulaşması için özel bir çaba harcıyoruz. Bugün de burada değerli basın mensubu arkadaşlara filmi tanıtıyoruz. Filmin duyurulmasını istiyoruz. Bu filmin arkasında büyük yapım şirketleri yok, dev reklam bütçeleri yok. Bu filme Cumhurbaşkanımız sahip çıktı, hanımefendi sahip çıktı. Ankara'da çok büyük bir gala yaptık, duyurduk. Film Türkiye'de gündeme geldi. Türk sinemaseverlerin bu filme özel bir ilgi göstermesini istiyoruz. Bu film hem çok gerçek hem aynı zamanda da sinema sanatı açısından da çok önemli bir örnek. Hem Art House sevenler için çok değerli bir film. Hem de hikayeye odaklananlar, Filistin'i dert edinenler için de çok mutlaka görülmesi gereken çok önemli bir film olarak görüyoruz. Ayrıca ailemiz burada. Aile fertlerinden bir kısmı Türkiye'de bizim misafirimiz. Onlar da bizimle birlikte. Onlar filmi seyredemiyorlar tabii doğal olarak. Çünkü onlar için filmi seyretmek çok zor. Hatta herhangi bir sinema sever için de filmi seyretmek çok zor. Film çok sarsıcı. Hind Rajab'ın sesi kulaklarınızdan kolay kolay gitmez. Gözyaşlarınızı tutamayacağınız kelimelerin boğazınızda düğümleneceği bir film bu. Konuşamazsınız film bittiğinde. Sözün bittiği yer öyle söyleyelim" dedi.

'BİRAZ ACILARIMIZ HAFİFLEMİŞ OLUR'

Hind Rajab'ın ailesnin yakınları gösterimin ardından duygularını basın mensuplarıyla paylaştı. Aile fertlerinin duygularını aktarmasına yardımcı olan görevli olaydan da bahsetti. Çevirmen, "Gazze bölgesinde şehit edilen Hind Rajab Hamada'nın dayısı İhab Hamada, amcasının oğlu Emir Hamada. Öldürüldükleri, şehit edildikleri arabanın içerisinde Emir'in babası ve ailesi bulunuyordu. Toplamda 5 kişilerdi. Hint ile beraber 6 kişi vefat etti, öldürüldü. Dayısı İhab Hamada ve ailesiyle burada yanımızdalar. Filmi izlemek üzere, tanıtımını yapmak üzere yanımıza geldiler, ziyaret ettiler" dedi.Filmle ilgili duyguları sorulan Hint Rajab'ın amcasının oğlu Emir Hamada, "Hind'in ve ailemizin vefatı, şehit edilmesi Türkiye ve dünyada yayılmasıyla belki birazcık hislerimiz acılarımız hafiflemiş olur" diye konuştu.

'BU FİLMLE GAZZE'DE YAPILAN ZULÜMLER DÜNYAYA YAYILSIN'

Filmle ilgili duygularını anlatan Hind Rajab Hamada'ın sayısı İhab Hamada Türkiye'de ağırlanmaktan ötürü duydukları memnunyeti dile getirerek, "Türkiye'ye ve filmin yapımcısı Tunuslu Kevser Hanım'a çok teşekkür ederim. Hind'in yaşamış olduğu bu hikaye Filistin'de çok kez ve her bölgede yaşanıyor ama Hind'in şehit ediliş şeklini film haline dönüştürmesi ve bunu dünyaya daha bariz bir şekilde duyurulur hale getirmesi bizim acılarımızı biraz daha hafifletiyor. İnşallah bu filmle birlikte Gazze'de yapılan zulümler dünyaya yayılır. Ne kadar ağır olduğu herkes tarafından görülür hale gelir" dedi.