Gazze'de Aralık 2025'e kadar 38 binden fazla kadın ve kız çocuğu öldürüldü

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımın üzerinden 3 yıl geçerken, Filistin kurumları ve Birleşmiş Milletler (BM) verileri, kadın ve kız çocuklarının öldürülme, yaralanma ve kaybolmanın yanı sıra düşük yapma, güvensiz doğum ve yetersiz beslenme gibi ağır sonuçlarla karşı karşıya kaldığını ortaya koydu.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosunun 18 Temmuz 2026 tarihli verilerine göre, İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan söz konusu tarihe kadar Gazze Şeridi'nde 12 bin 400 kadın hayatını kaybetti.

Verilerde ayrıca, akıbeti bilinmeyen 11 bin 200 kayıp kişi arasında 4 bin 700 kadın ve çocuğun bulunduğu, bunların bir kısmının ise yıkılan binaların enkazında kaldığının tahmin edildiği belirtildi.

Kadın ve kız çocuklarında ağır can kaybı

BM Kadın Biriminin Nisan 2026'da yayımladığı "Savaşın Kadınlar ve Kız Çocukları Üzerindeki Bedeli" başlıklı raporda, Ekim 2023– Aralık 2025 döneminde 38 binden fazla kadın ve kız çocuğunun İsrail saldırılarında öldürüldüğü kaydedildi.

Raporda, aynı dönemde 11 bin kadın ve kız çocuğunun "ömür boyu sürecek" yaralanmalara maruz kaldığı belirtildi.

Hayatta kalan kadınların bombardıman, açlık, tekrarlanan yerinden edilmeler ve temel hizmetlere erişim kısıtlamaları nedeniyle her gün çeşitli risklerle yüz yüze olduğu ifade edildi.

Gazze'de söz konusu dönemde 71 bin 200'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği, kadınların, çocukların ve yaşlıların toplam can kaybının yarısından fazlasını oluşturduğu kaydedildi.

Sağlık bilgi sistemleri ve bildirim mekanizmalarının çökmesi nedeniyle gerçek can kaybının daha yüksek olabileceği belirtildi.

Raporda, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen kadın ve kız çocuklarının öldürülmeye ve yaralanmaya devam ettiği, yaşam koşullarını tehdit eden insani ve sağlık şartlarında ise ciddi bir iyileşme yaşanmadığı vurgulandı.

Üreme sağlığı kötüleşti

İsrail'in sağlık tesislerine yönelik saldırıları, sağlık hizmetlerine erişimin güçleşmesi, tekrarlanan yerinden edilmeler ve yetersiz beslenme, saldırıların ilk aylarından itibaren Gazze'deki kadınların üreme sağlığını olumsuz etkiledi.

Uluslararası Aile Planlaması Federasyonu, Temmuz 2024'te yaptığı açıklamada, saldırıların ilk 9 ayında Gazze'deki düşük vakalarının en az yüzde 300 oranında arttığını bildirdi.

İnsan Hakları İçin Hekimler (PHR) örgütü de Ocak 2026'da yayımladığı raporda, 2025'in ilk 6 ayında 2 bin 600 düşük vakasının belgelendiğini duyurdu.

Raporda ayrıca gebelikle bağlantılı 220 ölüm ve 1460 erken doğum vakasının kaydedildiği, 2 bin 500'den fazla yenidoğanın yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre ise 2025'te kayıtlı hamile kadınların yüzde 57,1'i anemi sorunu yaşadı.

Güvensiz koşullarda doğum

İnsan hakları raporları, Gazze Şeridi'ndeki sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle hamile kadınların soykırım saldırıları boyunca gebelik ve doğum süreçlerinde gerekli sağlık hizmetine erişimde giderek artan güçlüklerle karşılaştığını ortaya koydu.

BM Kadın Birimi'nin (UN Women) raporunda, Gazze Şeridi'nde Mart 2025'e kadar günde yaklaşık 130 doğum kaydedildiği, bunların dörtte birinden fazlasının sezaryen operasyonuyla yapıldığı ve bu tablonun zaten tükenme noktasına gelen sağlık altyapısı üzerinde büyük bir baskı oluşturduğu belirtildi.

Raporda, sağlık sistemindeki çöküşün çok sayıda kadını acil tıbbi müdahale imkanlarından uzak evlerde ve derme çatma sığınma alanlarında doğum yapmaya mecbur bıraktığı vurgulandı.

Ateşkesin ardından dahi hastane dışında haftada ortalama 15 doğum meydana geldiği; bu doğumların çoğunlukla uzman ebelerden yoksun, hijyenik olmayan ve güvensiz koşullarda yapıldığı aktarıldı.

Bunun yanı sıra açlık ve yetersiz beslenmenin; hamile kadınlarda ve yeni doğan bebeklerde düşük doğum ağırlığı, erken doğum, ölü doğum ve anne ölümlerini artırdığına dikkat çekildi.

Temmuz 2025 itibarıyla Gazze'deki hamile ve emziren kadınların yüzde 40'ının yetersiz beslendiği, yaklaşık yarım milyon kadın ve kız çocuğunun ise açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı kaydedildi.

Raporda ayrıca, ateşkesten sonraki bir yıllık süreçte 37 bin hamile ve emziren kadının yanı sıra 50 bin kız çocuğunun akut yetersiz beslenme tedavisine ihtiyaç duyduğu tahminine yer verildi.

BM kuruluşunun 19 Haziran 2026'da yayımladığı bir diğer raporda ise Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğunun temiz sudan mahrum kaldığı, 690 bininin aşırı kalabalık sığınaklarda yaşam mücadelesi verdiği ve 328 bin kız çocuğunun eğitimden koptuğu bildirildi.

Düşük vakalarında çarpıcı artış

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verileri, ateşkese rağmen hamile kadınların karşı karşıya kaldığı tehlikelerin boyutunu gözler önüne seriyor. Verilere göre Gazze Şeridi'nde, Ocak–Haziran 2026 döneminde 3 bin 958 düşük vakası kayıtlara geçti.

Bakanlığın 20 Temmuz'da açıkladığı verilere göre, bu yılın ilk yarısında her bin canlı doğuma karşılık düşük oranı 208,5'e ulaştı. 2025'in ikinci yarısında binde 64 olarak kaydedilen oranın yaklaşık 3,3 katına çıktığı belirlendi.

Bakanlık verileri, düşük oranının geçen nisanda her bin canlı doğuma karşılık 377,25 vaka ile zirveye ulaştığını, haziran ayının ise 790 vaka ile en yüksek toplam düşük sayısının görüldüğü ay olduğunu ortaya koydu.

Ayrıca veriler, düşüklerin yüzde 73,6'sının gebeliğin ilk üç ayında, yüzde 26,4'ünün ise ikinci üç ayında gerçekleştiğine dikkati çekiyor.

Geçim yükünü kadınların sırtlandığı aileler

Sosyal boyutta ise saldırılar, Gazze'deki binlerce ailenin yapısını derinden sarstı. Eşlerin hayatını kaybetmesi, yaralanması, kaybolması ve gelir kaynaklarının kesilmesi nedeniyle geçim yükünü üstlenmek zorunda kalan kadınların sayısı hızla arttı.

BM Kadın Birimi (UN Women) raporuna göre, Gazze Şeridi'nde geçimini kadınların sağladığı Filistinli ailelerin oranı soykırım saldırıları öncesindeki yüzde 9 seviyesinden yüzde 14'e yükseldi.

Raporda, saldırıların yıkıcı sonuçları nedeniyle Gazze'de artık 58 bin 600 ailenin geçimini kadınların üstlendiği kaydedildi.

Bu tablonun, yerinden edilme, yoksulluk ve aile fertlerinin kaybından kaynaklanan bakım ve korunma ihtiyaçlarının yanı sıra kadınlar ile genç kızlara uzun vadeli ekonomik ve sosyal yükler getirdiği vurgulandı.

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını her gün ihlal etmeye devam ediyor. Bu ihlaller sonucunda son verilere göre 1462 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 151 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı soykırım saldırılarından bu yana ise 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 175 bini aşkın kişi yaralandı ve bölgedeki altyapının yaklaşık yüzde 90'ı enkaza döndü.

Kaynak: AA