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Hatay Dörtyol'da kantinde temizlenmemiş tost makinesi, 1 yıl geçmiş döner bulundu

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Hatay Dörtyol'da kantinde temizlenmemiş tost makinesi, 1 yıl geçmiş döner bulundu
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Hatay Dörtyol'da okul kantinlerine yönelik denetimde, temizliği yapılmayan tost makinesi ve son kullanma tarihinin üzerinden 1 yıl geçen hazır tavuk döner bulundu. Zabıta müdürü Ali Avan, 'Bunlara izin veremem' ve 'Tost makinesinden tost yer misiniz' diyerek tepki gösterdi.

Hatay'da zabıta tarafından okul kantinlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde; temizliği yapılmayan tost makinesi ve son kullanma tarihinin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen dolapta bulundurulan hazır tavuk döner dikkat çekti. Denetimler esnasında mide bulandıran görüntülere tepki gösteren zabıta müdürü, "Bunlara biz müsaade edemeyiz, bu tost makinesinden tost yer misiniz" diyerek tepki gösterdi.

Dörtyol ilçesinde zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda kantinlerde satılması yasaklanan ürünler kontrol edildi. Ekipler ayrıca ürünlerin son kullanma tarihlerini, saklama şartlarını, hijyen kurallarını ve işletmelerin genel düzenini titizlikle inceledi. Denetimler esnasında mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı kantinlere yönelik işlem yapıldı. Zabıta müdürü Ali Avan, "İlkokul öğrencilerinin sattığı ürünlerin fiyatlarını görünebilir şekilde tek tek yazalım. Kızarmış patates dolaba koyduktan sonra yenmez. Bunlara biz müsaade edemeyiz. Tost makinesinden tost yer misiniz. Çocuklara alıp, sattığınız hazır dönerin son kullanma tarihinin üzerinden 1 yılı aşkın süre geçmiş. 2025 yılı son kullanma tarihi ve üzerinden 1 yıl geçmiş. Bunlara izin veremem, detaylı tutanağı tutalım. Burada hiçbir şeyden haberi olmayan çocuklara hizmet veriyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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