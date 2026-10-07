Haberler

Rusya'da veba alarmı! ABD vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya'da veba alarmı! ABD vatandaşlarına 'Ülkeyi terk edin' çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Irkutsk kentinde bir laboratuvar çalışanının şüpheli ölümü, akciğer vebası endişesine yol açtı. ABD, gelişmelerin ardından bölgedeki vatandaşlarını sağlık risklerine karşı uyarırken, Rusya'ya seyahat edilmemesi ve ülkede bulunan ABD vatandaşlarının ayrılması yönündeki mevcut çağrısını yineledi. Rus makamları ise bölgede doğrulanmış bir veba vakası veya salgın bulunmadığını açıkladı.

  • Rusya'nın Irkutsk kentindeki Sibirya ve Uzak Doğu Veba ile Mücadele Araştırma Enstitüsü'nde çalışan 28 yaşındaki bir laboratuvar görevlisi, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
  • Rus makamları ölüm nedenini 'kaynağı belirlenemeyen zatürre' olarak açıkladı ve Irkutsk'ta doğrulanmış bir veba vakası bulunmadığını bildirdi.
  • ABD'nin Rusya'daki diplomatik temsilciliği, Rusya'ya seyahat etmemeleri ve ülkede bulunan ABD vatandaşlarının ülkeyi terk etmeleri yönündeki çağrısını yineledi.

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Irkutsk'ta bir laboratuvar çalışanının şüpheli ölümü, "akciğer vebası" endişesine yol açtı. ABD'nin Rusya'daki diplomatik temsilciliği, bölgede bir kişinin ölümüne ve bazı hastanelerde karantina önlemlerine ilişkin haberleri yakından takip ettiğini duyururken, ABD vatandaşlarına Rusya'ya seyahat etmemeleri ve ülkede bulunanların ayrılmaları yönündeki mevcut çağrısını yineledi.

VEBA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Olayın merkezinde, Irkutsk'taki Sibirya ve Uzak Doğu Veba ile Mücadele Araştırma Enstitüsü'nde çalışan 28 yaşındaki bir laboratuvar görevlisinin ölümü bulunuyor. Kadın, rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Rus makamları ölüm nedenini "kaynağı belirlenemeyen zatürre" olarak açıklarken, kadının akciğer vebasına yakalanmış olabileceğine ilişkin haberler uluslararası kamuoyunda endişeye neden oldu.

HASTANE KARANTİNAYA ALINDI

Olayın ardından kadının tedavi gördüğü hastanede karantina önlemleri uygulanırken, temas ettiği kişiler de sağlık gözetimine alındı. Rus sağlık makamları yapılan incelemelerde laboratuvar çalışanının mesleki faaliyetleriyle bağlantılı tehlikeli bir mikroorganizmaya rastlanmadığını ve Irkutsk'ta doğrulanmış bir veba vakası bulunmadığını açıkladı.

ABD'DEN VATANDAŞLARINA UYARI

ABD'nin Rusya'daki diplomatik temsilciliği ise Irkutsk'tan gelen "şüpheli akciğer vebası" haberlerinin takip edildiğini bildirdi. Açıklamada, bölgede bulunan ABD vatandaşlarından yerel sağlık makamlarının talimatlarına uymaları, etkilenen sağlık kuruluşlarından uzak durmaları ve ateş ya da solunum yolu belirtileri görülmesi halinde hızla sağlık hizmeti almaları istendi.

ABD vatandaşlarına ayrıca bölgeden ayrıldıktan sonra 14 gün boyunca sağlık durumlarını takip etmeleri tavsiye edildi.

ABD'nin Rusya için daha önce yürürlüğe koyduğu "Seyahat Etmeyin" seviyesindeki uyarının devam ettiği hatırlatılarak, Rusya'da bulunan ABD vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönündeki mevcut tavsiye de tekrarlandı.

RUSYA VEBA SALGINI OLDUĞUNU REDDEDİYOR

Rus yetkililer ise bölgede veba salgını bulunduğuna yönelik haberleri doğrulamadı. Sağlık makamları, laboratuvar çalışanıyla temas eden kişilerde veba vakasına rastlanmadığını ve hastalığın bölgede yayıldığına ilişkin herhangi bir bulgu bulunmadığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü de gelişmeleri takip ediyor. Mevcut bilgiler doğrultusunda Rusya dışına yönelik riskin "çok düşük" olduğu belirtilirken, olayın kesin nedeni üzerindeki incelemeler sürüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Trump'tan 13 kişiyi öldüren eski binbaşı için karar: Kurşuna dizilecek

Trump ipini çekti! Kurşuna dizilecek
Selam söyledikleri kıza saldırdıktan sonra 75 bin lirasını gasp ettiler

Yanına gelip selam verdikleri genç kızın kabusu oldular
Aleyna Tilki aşk hayatını anlattı: Biriyle el ele sokakta da yürümedim

Ünlü şarkıcı aşk hayatını anlattı
Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı

Hain saldırı! Polisimiz şehit oldu, zanlı aynı silahla kendini vurdu
TFF'yi eleştiren Bülent Uygun, ''Göreve talibim'' diyerek duyurdu

Bülent Uygun, ''Göreve talibim'' diyerek duyurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen kadın tutuklandı

112'yi arayıp "eşim yaralandı" dedi! Cinayet şüphesiyle tutuklandı

Trafikte korna kavgası: Motosikletli kurye saldırıya uğradı

Bela resmen "geliyorum" dedi: Kornaya bastı, dehşeti yaşadı

2026-KPSS lisans sonuçları açıklandı

Yüz binlerce adayın heyecanla beklediği sınav sonuçları açıklandı
Finlandiya'da milletvekillerinin evlerine girildi, dışkı bırakıldı

Milletvekillerinin evlerine girip dışkı bıraktılar
Paris savaş alanına döndü! Öğrenci protestolarında ortalık karıştı

Aşıklar şehri savaş alanına döndü! Ülkede tam bir kaos var

Görülmemiş karar: Başkan, kendi federasyonuna kayyum olarak atandı

Kendi federasyonuna kayyum olarak atandı
Premier Lig tarihinin en etkili 10 futbolcusu açıklandı! Listede Süper Lig'de oynamış 3 yıldız da var

Premier Lig tarihinin en etkili 10 futbolcusu sıralandı