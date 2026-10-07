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Müzisyen Soner Olgun entübe edildi

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Müzisyen Soner Olgun entübe edildi
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Pankreas kanseriyle mücadele eden 67 yaşındaki müzisyen Soner Olgun'un sağlık durumu ağırlaştı. Yeniden hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Olgun'un entübe edildiği öğrenildi.

  • Pankreas kanseri tedavisi gören 67 yaşındaki müzisyen Soner Olgun, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda entübe edildi.
  • Soner Olgun, geçen ay yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi gördükten sonra kendi isteğiyle evine götürülmüştü.
  • 18 Haziran 1959'da Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğan Soner Olgun, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümü mezunudur ve Türk Halk Müziği yorumlarıyla tanınmaktadır.

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden 67 yaşındaki müzisyen Soner Olgun'dan üzücü haber geldi. Sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından yeniden hastaneye kaldırılan Olgun, yoğun bakıma alındı ve entübe edildi.

DURUMU AĞIRLAŞINCA HASTANEYE KALDIRILDI

Pankreas kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören Soner Olgun'un sağlık durumu yeniden ağırlaştı. Dün hastaneye kaldırılan 67 yaşındaki sanatçı, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Olgun'un burada entübe edildiği öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Soner Olgun, geçen ay yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi görmüştü. Bir süre hastanede kalan sanatçı, daha sonra kendi isteğiyle evine götürülmüştü.

Tedavisi evinde devam eden Olgun'un durumunun yeniden ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda entübe edildiği belirtildi.

SONER OLGUN KİMDİR?

18 Haziran 1959'da Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaya gelen Soner Olgun, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümü'nden mezun oldu.

Uzun yıllardır müzik çalışmalarını sürdüren Olgun, özellikle Türk Halk Müziği eserlerine getirdiği yorumlar ve sahne performanslarıyla tanınıyor.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Allah yardımcısı olsun, umarım en kısa sürede toparlanıp o güzel sesiyle aramıza döner.

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