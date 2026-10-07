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Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci yıllar sonra ekrana döndü! Şimdi okul müdürü

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Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci yıllar sonra ekrana döndü! Şimdi okul müdürü
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Bir döneme damga vuran "Kavak Yelleri" dizisinde Deniz karakteriyle hafızalara kazınan İbrahim Kendirci, yıllar sonra yeniden ekrana döndü. "Anne Yarısı" dizisine okul müdürü Emin rolüyle dahil olan oyuncunun son hali dikkat çekti.

2000'li yıllara damga vuran "Kavak Yelleri" dizisinde Deniz karakterine hayat veren İbrahim Kendirci, uzun bir aranın ardından yeniden televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıktı. "Anne Yarısı" dizisinin kadrosuna katılan oyuncu, bu kez okul müdürü Emin karakteriyle seyircinin karşısına çıktı.

KAVAK YELLERİ'NİN DENİZ'İYDİ

İbrahim Kendirci, 2007 yılında yayın hayatına başlayan "Kavak Yelleri"nde canlandırdığı Deniz karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Pelin Karahan'ın hayat verdiği Aslı'nın eski sevgilisi olarak hikayeye dahil olan Deniz, dizinin unutulmayan karakterlerinden biri olmuştu.

KAVAK YELLERİ

Kendirci, "Kavak Yelleri"nin ardından "2 Yaka Bir İsmail", "Sevdaluk", "Payitaht: Abdülhamid", "Darısı Başımıza" ve "Nöbet" gibi farklı yapımlarda kamera karşısına geçti.

YILLAR SONRA OKUL MÜDÜRÜ OLARAK DÖNDÜ

Son yıllarda televizyon ekranlarında fazla görünmeyen Kendirci'nin yeni adresi "Anne Yarısı" oldu. Oyuncu, dizide Burcu Özberk'in canlandırdığı Zeynep'in görev yaptığı okulun yeni müdürü Emin karakterine hayat veriyor.

ANNE YARISI

Dizinin son bölümünde ilk kez izleyici karşısına çıkan Emin'in Zeynep'le olan sahneleriyle birlikte İbrahim Kendirci'nin yıllar sonra yeniden ekranda görülmesi de dikkat çekti.

DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

"Kavak Yelleri" dönemindeki haliyle hafızalarda yer edinen Kendirci'yi yıllar sonra yeniden televizyonda gören izleyiciler, oyuncunun değişimine ilişkin çok sayıda yorum yaptı. Bazı izleyiciler aradan geçen yıllara dikkat çekerken, bazıları ise Kendirci'nin yeni rolünü beğendiğini dile getirdi.

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