Sıra geldi Kaan Ayhan'a! Sadece 1 dakika oynamıştı

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Galatasaray, milli aranın ardından Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu mücadelenin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk edecek.

Teknik direktör Okan Buruk'un Barcelona karşılaşmasını da düşünerek Kasımpaşa maçında bazı oyuncularını dinlendirmeyi planladığı belirtildi.

SALLAI RİSKE EDİLMEYECEK

Sakatlığı bulunan Roland Sallai, bu nedenle Macaristan Milli Takımı'na gitmedi. Okan Buruk'un Macar futbolcuyu Kasımpaşa karşılaşmasında riske etmek istemediği ifade edildi. Buruk'un Sallai'nin yokluğunda sağ bekte Kaan Ayhan'a forma vermeyi planladığı belirtildi.

TEKNİK HEYETTEN FORMA İSTEMİŞTİ

Kaan Ayhan, bu sezon yalnızca 1 karşılaşmada görev yaptı ve sahada 1 dakika kaldı. 31 yaşındaki deneyimli futbolcu, milli arada teknik heyetle görüşerek daha fazla forma şansı istedi. Okan Buruk'un planını uygulaması halinde Kaan Ayhan, Kasımpaşa karşılaşmasında beklediği forma şansını bulacak.