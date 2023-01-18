Gaziosmanpaşa'da yaralı kediye yardım edene silah doğrulttu, tutuklandı

Gaziosmanpaşa'da 10 Ocak Salı günü saat 08.00 sıralarında işten dönen Nurettin Kayar (50), daha önce bakımını üstlendiği bir kediyi kaldırımda yaralı şekilde gördü. İddiaya göre, kediyi veterinere götürmek için kartona koyan Kayar'ın yanına Emircan D. (21) ve Y.K (15) geldi. İkili Kayar'a kediyi bırakmasını söyledikten sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Emircan D., silahını çıkartıp Kayar'a doğrulttu. Çevredekiler ve eşi Hanife Kayar, Emircan D.'ye müdahale etti. Emircan D. ve Y.K. tehditler savurarak, uzaklaştı. Kayar'ın şikayeti üzerine 'kasten yaralama' başta olmak üzere poliste 13 suç kaydı bulunan Emircan D. ve 5 suç kaydı bulunan Y.K yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada üzerlerinde ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emircan D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"SİLAHINI BANA DOĞRULTTU, EŞİM ARAYA GİRDİ"