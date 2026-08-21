Gazilerden Bakanlık önüne barikat tepkisi

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, dün gece çıkarıldıkları Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çevresinin barikatlarla kapatıldığını belirterek, "Biz park park dolaşırsak Ankara'nın her tarafını barikatlarla mı kapatacaksınız" diye tepki gösterdi. Çerçioğlu, Bilkent Gazi Uyum Evi'nde "eziyetle" karşılaştığını iddia ederek, "Orası tamamen şehit aileleri ve gaziler için bağışlarla yapılmıştır. Kendi evimize alınmamaktayız" dedi.

Hak taleplerini sürdüren er şehit aileleri ve er gazileri, eylemlerinin 41'inci gününü Kurtuluş Parkı'nda geçiriyor. Dün geceyi Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda geçirmeyi planlayan gazilere, gece saat 00.00 sıralarında emniyet güçleri müdahale etti. Uzun süren görüşmelerin ardından gaziler, Bilkent Gazi Uyum Evi'nde kalmaya ikna oldu.

Gaziler, sabah saatlerinde emniyete ait otobüslerle valizleriyle birlikte Uyum Evi'nden çıkarak Kurtuluş Parkı'na geldi. Burada açıklama yapan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda polis müdahalesiyle karşılaşmadıklarını belirterek, "Gayet nazik, kibar bir şekilde bizi davet ettiler. 'Akşam gidin, sabah gelirsiniz' dediler. Bizi kalacağımız Uyum Evi'ne götürdüler. Oradan sabah çıktık, buraya geldik" dedi.

Bilkent Gazi Uyum Evi'nde kendilerine zorluk çıkarıldığını ileri süren Çerçioğlu, "Orası tamamen şehit aileleri ve gaziler için bağışlarla yapılmıştır. İçerisinde devletin bir kuruş parası olmamasına rağmen kendi evimize alınmamaktayız. Gece gidiyoruz Gazi Uyum Evi'ne, askerle karşılaşıyoruz. Dışarı çıkıyoruz, polisle karşılaşıyoruz. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vicdanına bırakıyorum bunu, biz arada kaldık. Lütfen bunu dikkate alsın yetkililer" diye konuştu.

"BUGÜN 41. GÜNÜMÜZ, İSTERSE 80. GÜNÜMÜZ OLSUN, BİZ BURADAYIZ"

Çerçioğlu, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çevresinin barikatlarla çevrilmesine tepki göstererek Ankara Valiliği ve İçişleri Bakanlığı'na şu sözlerle seslendi:

"Bizim her eylem yaptığımız alanı gece gelip barikatlarla kapatıp yarın almayacak mısınız? Biz park park dolaşırsak Ankara'nın her tarafını barikatlarla mı kapatacaksınız? Bakın, size açıkça söylüyorum, böyle zorlanmanıza gerek yok. Hepimizi öldürün, başka çareniz yok. Biz gitmeyeceğiz buradan. Hakkımızı alıncaya kadar gitmeyeceğiz. Bugün 41. günümüz, isterse 80. günümüz olsun, biz buradayız. Hak arayışımıza devam edeceğiz."

Milli Savunma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı'na da çağrıda bulunan Çerçioğlu, "Çok mu zor, beş on dakika gelip muhatap olmak, derdimizi dinlemek? Ne zannediyorsunuz? İşte bunlar hak aramak için 40 gündür buradalar. Eğer biz bunlarla muhatap olursak biz yenilmiş mi sanıyorsunuz? Siz devleti yönetiyorsunuz. Devletin üstünde başka güç olmadığını biz biliyoruz. Siz babalık görevinizi yerine getirmek zorundasınız. Biz vatandaşlar olarak buradayız, biz hakkımızı arıyoruz. Siz de bizim karşımıza geçip eğer olmayacaksa neden olmayacağını, olacaksa neden yapmadığınızı anlatmak zorundasınız" dedi.

"BUGÜN AKŞAMA KADAR BURADAYIZ"

Çerçioğlu, Bilkent Gazi Uyum Evi'nde bir gece daha kalmalarına müsaade edildiğini söyleyerek, "Her gün olduğu gibi bir gece bir gece uzatıyorlar. Dediğim gibi, orası bizim evimiz. Kendi evimiz şu an askeriye tarafından gasbedilmiş durumda. Kendi evimize alınmıyoruz, çeşitli zorluklarla karşılaşıyoruz. Bu geceyi nerede geçireceğiz bilmiyoruz. Biz bu geceyi burada geçirmeyi planlıyoruz. Akşam yine polisle nasıl olur bilmiyorum ama biz burada yatmaya kararlıyız. Polis yine gelir, ikna etmeye çalışır. Biz kalırız,kalmayız, onu şu an için bilmiyorum. Arkadaşlarımızla konuşacağız, birlikte hareket edeceğiz. Ama bugün akşama kadar buradayız" şeklinde konuştu.

Gaziler, Kurtuluş Parkı'nda bekleyişlerini sürdürüyor.

Kaynak: ANKA