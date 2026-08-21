Haberler

Fenerbahçe ile Barcelona anlaştı! Livakovic para kazandırarak gidiyor

Fenerbahçe ile Barcelona anlaştı! Livakovic para kazandırarak gidiyor Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe ile Barcelona anlaştı! Livakovic para kazandırarak gidiyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in ayrılığı konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe ile Barcelona, Hırvat kalecinin transferi için 2,5 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in ayrılığı konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe ile Barcelona, Hırvat kalecinin transferi için 2,5 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.

BARCELONA İLE ANLAŞMA TAMAM

Bir süredir Barcelona'nın gündeminde bulunan Dominik Livakovic'in transferinde kulüpler arasındaki görüşmeler sonuçlandı. Fenerbahçe ile İspanyol devi, 31 yaşındaki kalecinin bonservisi konusunda 2,5 milyon euro + bonuslar karşılığında el sıkıştı.

Barcelona'nın Livakovic'e ilgisi ve transfer görüşmeleri son günlerde İspanyol ve Hırvat basınında da yer almış, yaklaşık 3 milyon euro seviyesinde rakamlar gündeme gelmişti.

FENERBAHÇE'YE 6,65 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Fenerbahçe, Livakovic'i 2023 yazında Dinamo Zagreb'den 6,65 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Hırvat kaleci sarı-lacivertli formayla 74 resmi karşılaşmada görev yaptı ve bunların 24'ünde kalesini gole kapattı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi

Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi
Özgür Özel'den Öcalan'ın yolladığı 'özel selama' yanıt

Özgür Özel'den Öcalan'ın yolladığı 'özel selama' yanıt
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir Dünya Kupası daha geliyor! Tam 96 ülke katılacak

Futbolda dengeleri değiştirecek dev bir organizasyon daha geliyor

Hastaneye kaldırılan hükümlü tedavi gördüğü sırada firar etti

Kolu kırık mahkumdan şok firar! Bütün ekipler onu arıyor
Aziz Yıldırım'dan Osman Aşkın Bak'a soğuk duş

Aziz Yıldırım'dan Osman Aşkın Bak'a soğuk duş
Sevgilisinin yanında tekmelenen gencin tepkisizliği olay oldu

Tepkiler çığ gibi! Sevgilisinin yanında adama yaptığına bakın

E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor! Ünlü markanın balı sahte çıktı

Kapış kapış giden ünlü markanın balı sahte çıktı
Ronaldinho'nun verdiği kararı duyanlar 'Yeter artık' diyor

Tanıdınız mı? Verdiği kararı duyanlar "Yeter artık" diyor
61 yıllık Türk devi iflas etti

61 yıllık Türk devi iflas etti