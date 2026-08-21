Fenerbahçe ile Barcelona anlaştı! Livakovic para kazandırarak gidiyor

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in ayrılığı konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe ile Barcelona, Hırvat kalecinin transferi için 2,5 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.

BARCELONA İLE ANLAŞMA TAMAM

Bir süredir Barcelona'nın gündeminde bulunan Dominik Livakovic'in transferinde kulüpler arasındaki görüşmeler sonuçlandı. Fenerbahçe ile İspanyol devi, 31 yaşındaki kalecinin bonservisi konusunda 2,5 milyon euro + bonuslar karşılığında el sıkıştı.

Barcelona'nın Livakovic'e ilgisi ve transfer görüşmeleri son günlerde İspanyol ve Hırvat basınında da yer almış, yaklaşık 3 milyon euro seviyesinde rakamlar gündeme gelmişti.

FENERBAHÇE'YE 6,65 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Fenerbahçe, Livakovic'i 2023 yazında Dinamo Zagreb'den 6,65 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Hırvat kaleci sarı-lacivertli formayla 74 resmi karşılaşmada görev yaptı ve bunların 24'ünde kalesini gole kapattı.