Kuytulcular operasyon öncesi hard diskleri yok etti

Kamuoyunda 'Kuytulcular' olarak bilinen yapılanmaya yönelik düzenlenen operasyonda örgüt üyelerinin, operasyon olacağını anlayınca idari binalarındaki birçok bilgisayar kasasının hard diskini söküp yok ettiği tespit edildi. Ayrıca bazı odalardaki şifreli kapılar dikkat çekerken yok edilen hard disklerde örgütsel dokümanların olabileceği değerlendiriliyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü'yle yürütülen "Alparslan Kuytul Suç Örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'ndeki örgütün idari binasında ilk gün arama gerçekleştirildi.

Operasyonu anlayınca kasaları söktüler

Aramalarda Kuytulcuların, bazı bilgisayar kasaları ile hard diskleri operasyon olduğunu anladıkları anda söküp adreslerden kaçırdığı tespit edildi. Yayınlanan görüntülerde bazı odalara şifreli kapı sistemiyle girildiği görüldü. Ayrıca bazı bilgisayar kasalarının içlerinin tamamen boşaltıldığı da görülürken hard disklerde örgütsel dokümanların olabileceği değerlendiriliyor.

Ayrıca, görüntülerde ekiplerin birden fazla odaya girdiği, bütün odalardaki bilgisayarın neredeyse hepsinin ekranı, klavyesi ve bütün ekipmanlarıyla hazır olmasına rağmen kasalarının içlerinin boş olması ise dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı