Güzel oyuncudan yalnızlık itirafı: “Bazen zorlar, bazen büyütür”

“Sen Anlat Karadeniz”, “Bir Zamanlar Çukurova” ve “Kağıt Ev” gibi dizilerde rol alan oyuncu Gülper Özdemir, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Özdemir, Sri Lanka seyahatinden bir videoyu takipçileriyle paylaşarak tek başına çıktığı yolculukta yaşadığı deneyimleri anlattı.

Özdemir paylaşımında, “Tek başına yolculuklar çok güzeldir. Bazen zorlar, bazen büyütür. Bu yolculuk bana sadece Sri Lanka’yı değil, kendimi de biraz daha gösterdi” ifadelerini kullandı.

Sri Lanka seyahatinden görüntülerin yer aldığı videoda Özdemir’in farklı anları ve bölgeden kesitler yer aldı. Oyuncu, paylaşımında seyahatin kendisine kattığı deneyimlere ve tek başına yolculuk etmenin hissettirdiklerine değindi.

Özdemir’in sözleri, seyahatin onun için yalnızca yeni bir yer keşfetmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda kendisiyle baş başa kaldığı bir deneyim olduğunu ortaya koydu.

Kaynak: Haberler.com