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Gaziler Günü Törenleri 6 İlde Coşkuyla Kutlandı

Gaziler Günü Törenleri 6 İlde Coşkuyla Kutlandı
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19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te törenler düzenlendi. Gaziler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Her ilde farklı etkinlikler ve protokol üyelerinin katılımı ile günün önemi vurgulandı.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gaziantep İstasyon Meydanı'nda bir araya gelen gaziler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Gaziantep Vali Vekili İlker Eker, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Cuma Erdem, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Cabbar Cücük, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Şanlıurfa

Şehitlik Anıtı'ndaki törende "Kahramanlarla Yürüyoruz" etkinliği düzenlendi.

Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Ağan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya ve Şanlıurfa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Aslan, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri, ziyaret ettikleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı, dua okudu.

Kahramanmaraş

Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Daha sonra protokol üyeleri, Şeyhadil Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti.

Törene, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci ve Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, siyasi parti temsilcileri ve ilgililer katıldı.

Törenin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından bir kafede, şehit aileleri ve gaziler için program düzenlendi.

Malatya

Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte gerçekleştirilen törende, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hüseyin Sabri Akyol, gaziler ile şehit yakınları kabirleri ziyaret etti.

Vali Yavuz ve beraberindekiler, kabirlere karanfil bıraktı, dua etti.

Daha sonra Kanalboyu Caddesi'nden Atatürk Anıtı'na kadar yürüyüş yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri anıta çelenk sundu.

Adıyaman

Mimar Sinan Kültür Parkı önünde bir araya gelen gaziler, Adıyaman Valiliği'ne kadar yürüdü.

Valilik bahçesinde devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Vali Osman Varol, Belediye Başkan Vekili Seyfettin Öztürk, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ahmet Okutan, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Program sonrası gazetecilere açıklama yapan Vali Varol, gazilerin önemini anlatarak onların her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Kilis

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen gaziler, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Piyade Üsteğmen Ayhan Yılmaz'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından şiirler okundu.

Törene, Vali Tahir Şahin, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Ersin Özbalcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ayhan Korkmaz, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Şube Başkanı Murat Cumhur Muhtar ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel

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