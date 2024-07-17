Gaziantep'te Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
Gaziantep'te Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 tır ve 2 kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı ve kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.
Gaziantep'te 5'i tır 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı yakınlarında, 5 tır ve 2 kamyonet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, 33 CHR 50 plakalı tırın şoförü A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 6 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince, Nurdağı ve Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.