Gaziantep'te Suriyeli işletmeciler dükkanlarını açmadı
Dün gece Gaziantep'te çıkan olaylar nedeniyle Suriyeliler bugün iş yerlerini açmadı.
Gaziantep'te Suriyelilere yönelik protestolar sonrası bazı Suriyeli işletmeciler, bugün dükkanlarını açmadı.
VATANDAŞLAR GECE SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Ellerinde Türk bayrakları ile dün akşam saatlerinde sokağa çıkan vatandaşlar, sloganlar atarak Suriyelilere ait bazı iş yerleri ile araçlara zarar verdi. Protestolar, polis ekiplerinin engellemesi ile büyümeden önlendi.
DÜKKANLARINI AÇMADILAR
Gece yaşananların ardından kentte, bugün sakin bir hava olduğu gözlendi. Polis ekiplerinin kentteki güvenlik önlemleri sürerken, bazı Suriyeli işletmeciler bugün dükkanlarını açmadı.
İşte kentten gelen kareler;