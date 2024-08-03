Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Filistin'e Destek Yürüyüşleri Düzenlendi

Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Gaziantep'te Kudüs Platformu tarafından düzenlenen program kapsamında vatandaşlar Ulu Camisi'nde toplandı.

Burada akşam namazının kılınmasının ardından vatandaşlar, ellerinde bayraklarla tekbir getirerek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Kudüs Platformu adına konuşan Memur-Sen Gaziantep Şube Başkanı Müslüm Göral, Filistinlilerin yanında olduklarını söyledi.

Suikastlarla Filistin direncinin kırılamayacağını ifade eden Göral, "Onlar Heniyye'yi öldürdüklerini sanıyorlar oysa Allah yolunda öldürülenler 'ölüler' değildir ve onlar Rabbimizin katında rızıklanmaktadırlar. Onlar, bu suikastlarla direnişi durduracaklarını Filistin'in direncini kıracaklarını, özgürlüğe olan inancı yok edeceklerini sanıyorlar ama yine yanılıyorlar ve yanıldıklarını gün gelecek görecekler." diye konuştu.

Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Adıyaman

Adıyaman Filistin Dayanışma Derneğinin organizasyonuyla ellerinde bayraklar ve pankartlarla Mimar Sinan Kültür Parkı önünde toplanan vatandaşlar, tekbir getirerek Demokrasi Parkı'na yürüdü.

Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir, burada yaptığı konuşmada, mazlumların yanında olduklarını söyledi.

Demir, "Hitler Avrupa'sının, soykırımcı ABD'nin şımarık kuklası İsrail öldürdükçe alkışlanıyor, daha çok öldürmesi için teşvik ediliyor. Gazze kasabı, Hitler artığı katil Netanyahu, Nazi meclisinden farksız ABD Temsilciler Meclisi'nde konuşturulmakla kalmıyor, öldürdüğü çocuklar için dakikalarca ayakta alkışlanıyor." dedi.

Program Kur'an-ı Kerim okunup ve dua edilmesinin ardından son buldu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Platformunca düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşü, Onikişubat ilçesindeki Esad Coşan Camisi önünden başladı.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, sloganlar atarak Necip Fazıl Kültür Merkezi önüne yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Süleyman Eryaman, siyonizmi lanetlemek ve tarihin en büyük imtihanını veren Gazzelilerin sesi olmak için toplandıklarını söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarla insanlık tarihinin en alçak soykırımını gerçekleştirdiğini dile getiren Eryaman, şöyle dedi:

"40 bin kardeşimiz saldırılarda şehit oldu, 100 binden fazla kardeşimiz ise yaralı. Gazze şeridinde Müslüman kardeşlerimiz zor günler geçiriyor. Bizler şuna inanıyoruz ki Allah nasip ederse bir an önce barış olur ve buraları da tamir ederiz. Gazze'de daracık bir alana hapsolmuş 3 milyon insan dünyanın sessiz bakışları arasında yaşamaya çalışıyor. Gazze, faşist ABD'nin siyonistlere verdiği silahlarla havadan ve karadan bombalanıyor. Ağızlarından insan hakları sözü düşmeyen İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler soykırıma açıktan destek veriyor. Siyonizm'in hizmetindeki batılı sermaye soykırımı finanse ediyor. Küresel medya ise çarpıtma haberlerle soykırımı örtüyor. Bu yapılanlar karşısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ikiyüzlülük göstererek hayasızca hiçbir şey yapmadan bekliyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haklı itirazları karşısında siyonist rejimin ABD'den aldığı güç ve tehditlerle Türkiye'yi sindirmeye çalıştığını fakat amaçlarına ulaşamayacaklarını vurgulayan Eryaman, "Gazze davasına ömrünü adamış İsmail Heniyye'yi, gözlerimizi dolduran, bileklerimizi sıktıran ve yüreklerimizi kahreden elim bir suikastla şehit ettiler. Şehidimize Allah'tan rahmet, ümmetimize baş sağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Grup, Heniyye'nin öz geçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından dağıldı.

Yürüyüşe, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.