Haberler

Gana'da "tufan kehaneti"yle gündeme gelen kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gana Polis Teşkilatı, sosyal medyada 'Ebo Noah' adıyla bilinen Evans Eshun'un 31 Aralık'ta yapılacak dini etkinlikler öncesinde gözaltına alındığını açıkladı. Eshun, paylaşımlarında büyük bir tufan olacağına dair mesajlar yayımlayarak kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.

Gana Polis Teşkilatı, sosyal medyada "tufan kehaneti"yle gündeme gelen, "Ebo Noah" adıyla tanınan Evans Eshun'un gözaltına alındığını duyurdu.

Polis Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, Eshun'un Polis Genel Müfettişliğine bağlı özel siber inceleme ekibi tarafından dün gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltı işleminin özellikle 31 Aralık gecesi düzenlenen dini etkinlikler öncesinde, siber ortamdaki faaliyetlerin izlenmesine, korku, panik veya kamu düzenini bozabilecek içeriklerin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.

Eshun'un soruşturmaya yardımcı olmak üzere gözaltında tutulduğu, şu aşamada resmi suçlama, açıklanmış mahkeme tarihi ya da kefalet koşulunun bulunmadığı bildirildi.

"Ebo Noah" adıyla tanınan Eshun, sosyal medya paylaşımlarında rüyasında 25 Aralık'ta büyük bir tufan yaşanacağına dair mesaj aldığını öne sürmüş ve Gana kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Bu paylaşımlar, güvenlik birimlerinin kamu düzenini tehdit edebilecek açıklamalara karşı uyarılarının ardından tartışma konusu olmuştu.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Yeni yılın ilk günü 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! On binler Galata Köprüsü'ne yürüyor

İstanbul'da dev yürüyüş! On binlerce kişi tek bir amaçla buluştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası
Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

Bir anda birbirilerine girdiler! Saç saça baş başa kavga kamerada
Artvin'deki çığ felaketinden acı haber geldi

Artvin'deki çığ felaketinden acı haber geldi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Filistin yürüyüşüne katıldı

İstanbul'daki dev yürüyüşe Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2026 yılı vergi ve harç tutarları belli oldu

2026 vergi ve harç tutarları belli oldu! MTV, ehliyet, pasaport...
Yapay zeka tahmin etti: İşte yeni yılın ilk kupasını kazanacak takım

Yapay zeka tahmin etti: İşte yeni yılın ilk kupasını kazanacak takım