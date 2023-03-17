Galeria Sitesi ile ilgili ifade veren müteahhit: Yumuşak zemine denk geldim, vazgeçtim

DİYARBAKIR'da depremde 1 bloku yıkılan, 89 kişinin hayatını kaybettiği 22 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı Galeria Sitesi ile ilgili müteahhit M.C., soruşturma kapsamında tanık olarak ifade verdi.

DİYARBAKIR'da depremde 1 bloku yıkılan, 89 kişinin hayatını kaybettiği 22 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı Galeria Sitesi ile ilgili müteahhit M.C., soruşturma kapsamında tanık olarak ifade verdi. M.C. ifadesinde, "1994 yılında arsa sahipleri ile kat karşılığında bir anlaşma yaptık ama yapımdan vazgeçtim. Ancak o dönemde resmi işlemler şu anki sisteme göre belirli bir disiplinde yürütülmediği için onaydan önce hafriyat işlemi yapılmış olabilir. Hafriyat işlemine başladık, hatırladığım kadarıyla 6 dönüm kadar alan üzerinde kazma işlemi yaptım. Bütünü içerecek şekilde kazma işlemini yaptım. Yumuşak zemine denk geldim yumuşak zemin de inşaat yapmak için uygun değildir" dedi.

Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkıldı. 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. Geride kalan 3 blokta kontrollü olarak yıkılırken çökme yaşandı. Yıkılan sitede, enkaz kaldırma ve demir toplama çalışmaları başlatıldı. Toplanan moloz ve demirler bir araya getirilerek kamyonlarla taşınacak.

Kentteki soruşturmalarda, yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin bugüne kadar aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 17 kişi 'olası kastla öldürmek' suçundan tutuklandı, 23'ü adli kontrolle 25 kişi serbest bırakıldı, 4 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.