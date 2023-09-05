Galatasaray Lisesi'nde okuyan Bingöllü öğrenci projesiyle iki okula kütüphane kurdu

Galatasaray Lisesi'nde okuyan Bingöllü öğrenci Yusuf Bihar Önal'ın başlattığı proje sayesinde binlerce kitap bağışıyla Bingöl ve Malatya'daki iki okulda kütüphane kuruldu, Gaziantep'teki okulun kütüphanesi yenilendi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2019'da yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alarak Galatasaray Lisesi'ne yerleşen 18 yaşındaki Önal, öğrencilere kitap desteğinde bulunabilmek amacıyla okulundaki İnsan Hakları Kulübü ile "Okut Anadolu Projesi"ni başlattı.

"Bir kitap bin umut olsun" diyerek sosyal medyada projeyi yayan Önal, verilen destekle binlerce kitap topladı.

İş insanlarının ve sosyal bilgiler öğretmeni babası İsmail Hakkı Önal'ın desteğiyle projesini uygulayan Önal, Bingöl'ün Kiğı ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Şehit Seracettin Kılınç İmam Hatip Ortaokulu'na kütüphane kurdu, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Fen Lisesi'nin kütüphanesini yeniledi.

Yaz mevsiminde büyük emek sonucu hazır hale getirilen kütüphaneler, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere hizmet verecek.

Lise son sınıf öğrencisi Yusuf Bihar Önal, AA muhabirine, ülkenin gençlerine katkıda bulunmak amacıyla bu projeyi başlattıklarını söyledi.

Öğrencileri kitap okumaya teşvik ederek, daha iyi bir gelecek inşa edilmesini amaçladıklarını dile getiren Önal, sosyal medyadan projeyi genişlettiklerini belirtti.

Önal, şöyle konuştu:

"Sosyal medyadan projeyi gören birçok insan bağışlarını bizlerden esirgemedi. Herkesten bir damlayla biz bir göl değil aslında bir deniz oluşturduk, 5 bin kitap topladık. Bunları hayırsever iş adamlarımız, özellikle Galatasaray mezunları sayesinde tamamlayabildik. Çocuklara renkli, içinde olmaktan keyif alabilecekleri bir ortam yaratmak istedik. Ortam aslında kitap okumayı sevdirmenin ilk aşamalarından biridir."

"Babam ile yaz boyunca çok çalıştık"

Öğrencileri kitap okumaya teşvik ettiklerini görmekten mutluluk duyacağını dile getiren Önal, bunun için yaz boyunca çok çalıştıklarını söyledi. Önal, şöyle devam etti:

"Babam ile yaz boyunca çok çalıştık. Gerçekten çok emek sarf ettik. Umutsuzluğa düştük, çok yorulduk ama bir çocuğu bile okumaya, düşünmeye ve bilinçli bir birey olmaya teşvik ettiysek bir kişiyi bile bu şekilde yetiştirdiysek, bütün yaz çalışmak, uğraşmak ve bütün bu emek gerçekten boşuna değildir, değer. Deprem bölgelerinde her türlü yardım gitmiş olabilir ama kitap birazcık da göz ardı edilen bir şeydi. Oradaki çocuklara da kitap ulaştırmak bizi keyiflendirdi. Babam çok yardımcı oldu. O olmasa belki bu proje daha uzun sürebilir ya da imkansız olabilirdi."

"Bir öğretmen olarak beni gururlandırdı"

Baba İsmail Hakkı Önal (50) da ailece oğullarına destek verdiklerini ifade etti.

Kendisinin de geçmişte benzer projeler gerçekleştirdiğini dile getiren baba Önal, "Oğlumdan bu projeyi ilk duyduğum zaman tabii ki bir baba olarak ilk refleks destek olmaktı. Bir öğretmen olarak beni gururlandırdı. Dolayısıyla bu konuda çocuğuma her konuda destek olmak için çaba harcadım. Biz sadece ona yol gösterdik. Onun böyle bir faaliyet içerisinde olması benim için değerliydi." ifadelerini kullandı.