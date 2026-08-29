Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarına düzenlediği İHA saldırısında 37 kişi öldü

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Mıla köyüne Rusya'nın insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 37 kişi hayatını kaybetti.

Kiev Bölge Devlet İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün gece Kiev bölgesinin Buça ilçesine bağlı Mıla köyüne Rusya'nın saldırı düzenlediğini bildirdi.

Saldırıda, 37 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Tkaçenko, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.??????????????

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de saldırıya ilişkin açıklamasında, Rusya'nın, Mıla köyüne İHA saldırısı düzenlediğini, saldırının ardından bir depoda patlama meydana geldiğini belirtti.

Patlamanın çevredeki altyapıya ciddi zarar verdiğini belirten Zelenskiy, konutların yanı sıra yaşlı ve engelli kişilerin kaldığı bir bakım merkezinin de hasar gördüğünü ifade etti.

Zelenskiy, saldırının ardından 370'ten fazla kişinin tahliye edildiğini ve kurtarma çalışmalarına Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi'nden 300'den fazla personelin katıldığını belirtti.

Hayatını kaybedenler arasında Dmitrivka Topluluğu Başkanı Taras Didıç'ın da bulunduğu bilgisini veren Zelenskiy, Didıç'ın insanları kurtarmaya çalışırken yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Ukrayna'nın birçok bölgesi hedef alındı

Zelenskiy, ayrıca gece saatlerinde Odesa, Dnipro, Kiev, Zaporijya, Sumi, Herson, Harkiv, Mıkolayiv, Donetsk ve Çernigiv bölgelerine de saldırılar düzenlendiğini belirtti.

Saldırılarda 260'tan fazla taarruz tipi insansız hava aracının yanı sıra "Banderol" tipi İHA'ların kullanıldığını ifade eden Zelenskiy, Ukrayna'nın bu saldırılara karşı savunma çözümleri geliştirme konusunda yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy, ülkesine ek destek paketleri ve Rusya'ya yönelik yaptırım adımları konusunda destek veren ülkelere teşekkür etti.

Kaynak: AA