Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, İstanbul'da

Galatasaray'ın transferi için uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğü Rafael Leao, İstanbul'a geldi. Milan'dan ayrılan Portekizli yıldız, transfer işlemlerini tamamlamak üzere Türkiye'ye ayak bastı.

Sarı-kırmızılıların yöneticisi Abdullah Kavukcu, Leao transferini tamamlamak için cuma gecesi İtalya'ya gitmişti. Sürecin tamamlanmasının ardından yıldız futbolcu İstanbul'a getirildi.

GALATASARAY KAP'A BİLDİRMİŞTİ

Galatasaray, Leao'nun İstanbul'a gelişinden önce transfer görüşmelerinin başladığını KAP'a bildirmişti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

45 MİLYON EURO VE BONUSLAR

Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Milan'a 45 milyon euro ve bonuslar ödeyecek. Rafael Leao, sarı-kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Portekizli yıldız yıllık net 12 milyon euro ve bonuslar kazanacak.

OSIMHEN DEVREYE GİRDİ

Leao'nun Galatasaray'ı tercih etmesinde Victor Osimhen de etkili oldu. Nijeryalı yıldız, Portekizli futbolcuyu telefonla arayarak Galatasaray'a gelmesi konusunda ikna etti.

SIRADA SAĞLIK KONTROLÜ VE İMZA VAR

İstanbul'a gelen Rafael Leao, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. Böylece Galatasaray, Ugochukwu ve Batrakov'un ardından Leao transferini de tamamlayacak.