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Fenerbahçe'de Talisca şoku! Samsunspor maçında yok

Fenerbahçe'de Talisca şoku! Samsunspor maçında yok Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de Talisca şoku! Samsunspor maçında yok
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Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanı öncesi Anderson Talisca'dan gelen haberle sarsıldı. Lyon karşılaşmasında aldığı darbenin ardından ağrıları devam eden Brezilyalı yıldız, yapılan son değerlendirmenin ardından kamp kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda oynayacağı Samsunspor karşılaşması öncesinde Anderson Talisca'nın durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen Brezilyalı yıldız, Samsunspor maçının kamp kadrosuna dahil edilmedi.

LYON MAÇINDA DARBE ALDI

Talisca'nın Lyon karşılaşmasında aldığı darbenin ardından ağrı hissettiği belirtildi. Tecrübeli futbolcunun durumu, Samsunspor maçı öncesindeki son antrenmanda yeniden değerlendirildi. Yapılan değerlendirmenin ardından Talisca'nın kamp kadrosuna alınmamasına karar verildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son oynanan Lyon karşılaşmasında aldığı darbe sonrası ağrı hisseden futbolcumuz Anderson Talisca'nın durumu, bugün gerçekleştirilen son antrenmanda yeniden değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir."

Böylece Anderson Talisca, Samsunspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Alper Kızıltepe
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