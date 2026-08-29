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İki ailenin kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İki ailenin kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 17 yaşındaki Muhammet Ali Saltık ile babası Hasan Saltık bıçakla yaralanırken, hastaneye kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hasan Saltık'ın tedavisi sürerken, olayın ardından 17 yaşındaki Yılmaz K. ile babası İbrahim K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da iki aile arasında çıkan bıçaklı kavga can aldı. 17 yaşındaki Muhammet Ali Saltık hayatını kaybederken, babası Hasan Saltık yaralandı.

İKİ AİLE ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, gece saatlerinde Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan katlı otopark yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet Ali Saltık (17) ve babası Hasan Saltık (45) ile Yılmaz K. (17) ve babası İbrahim K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa süre içerisinde büyüyerek kavgaya dönüştü.

BABA VE OĞLU BIÇAKLA YARALANDI

Kavga sırasında Yılmaz K., yanında bulunan bıçakla Muhammet Ali Saltık ve babası Hasan Saltık'ı vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Baba ve oğlunun yaralanmasının ardından çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirilen Muhammet Ali Saltık ve Hasan Saltık, daha sonra tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

17 YAŞINDAKİ MUHAMMET ALİ KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 17 yaşındaki Muhammet Ali Saltık, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Oğluyla birlikte yaralanan 45 yaşındaki Hasan Saltık'ın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi. Hasan Saltık'ın sağlık durumuna ilişkin verilen bilgilerde başka bir ayrıntıya yer verilmedi.

BABA VE OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 17 yaşındaki Yılmaz K. ile babası İbrahim K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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