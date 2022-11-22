Fırtına kapıda! AFAD'dan 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
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Yurdun batı kesiminde sağanak yağış etkisini gösterirken Meteoroloji'den Çarşamba günü için uyarı geldi. Yapılan açıklamada, Ege'nin kuzeyi ve güneyinde fırtına beklendiği belirtildi. Konuyla ilgili AFAD'dan yapılan paylaşımda ise 5 şehrimiz için turuncu, 1 kent için sarı uyarı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kuzey Ege'de rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden, Güney Ege'de ise öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği açıklandı.
RÜZGARIN HIZI 70 KM'Yİ BULACAK
Ege Denizi'nde çıkması beklenen fırtınanın hızının saatte 70 kilometreyi bulabileceği belirtilirken, fırtınanın akşam saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.
AFAD'DAN 5 KENTE TURUNCU 1 İLE SARI UYARI
Öte yandan konuyla ilgili Afad'da uyarılarda bulunarak 5 kent için turuncu 1 il için ise sarı alarm verdi. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda AFAD şu uyarıda bulundu: "Kıyı Ege ve Kuzey Ege'de kuvvetli ve çok kuvvetli, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı, İzmir'in güneydoğusu ile Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağış bekleniyor.