Fiona Kasırgası Kanada'yı vurdu

Atlas Okyanusu'nda oluşan Fiona Kasırgası, Karayipler'den sonra Kanada'nın doğu kıyılarına ulaştı.

Fiona Kasırgası, geçtiğimiz pazar günü Porto Riko'yu vurduktan sonra Dominik Cumhuriyeti ile Turks ve Caicos Adaları'na ulaşmasının ardından kategori 4 kasırga seviyesine ulaşmıştı. ABD'ye bağlı Porto Riko olmak üzere birçok adada büyük hasara neden olan Fiona Kasırgası, Kanada'nın doğu kıyılarına ulaştı. Kasırga nedeniyle binlerce ev su altında kalırken, 500 binden fazla hane elektriksiz kaldı. Yetkililer, Nova Scotia ve Prens Edward Adası'nda aşırı tehlikeli dalgalar ve şiddetli sel nedeniyle kıyı bölgelerinde yaşayanlara tahliye çağrısı yaptı. Ülkenin en büyük iki havayolu şirketi Air Canada ve WestJet Airlines, Cuma akşamından itibaren seferlerini askıya aldı.

Kasırganın en fazla hissedildiği Nova Scotia'da çok sayıda ağaç devrildi, binaların çatısı uçtu. Bölgede yaşayan 414 bin kişi elektriksiz kaldı. Birçok yol kasırga nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, bölgede mobil telefon hatlarında da bağlantı sıkıntısı meydana geldi.

Kanada için tarihi nitelikte olduğu belirtilen kasırga nedeniyle Başbakan Justin Trudeau, eski Başbakan Şinzo Abe'nin cenaze törenine katılmak üzere gideceği Japonya seyahatini, hükümetin acil durum müdahalesini desteklemek üzere erteledi.

(İHA)