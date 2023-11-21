Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail savaş uçakları Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir okulu ve dokuz evi hedef aldı, çok...
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Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail savaş uçakları Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir okulu ve dokuz evi hedef aldı, çok sayıda ölü ve yaralı var.
Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail savaş uçakları Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir okulu ve dokuz evi hedef aldı, çok sayıda ölü ve yaralı var
Kaynak: AA / Güncel