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Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail savaş uçakları Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir okulu ve dokuz evi hedef aldı, çok...

Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail savaş uçakları Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir okulu ve dokuz evi hedef aldı, çok sayıda ölü ve yaralı var.