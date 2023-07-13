Figen'i ölümünde kayınvalideye tahliye

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, Figen Çoban'ı (40) yakarak öldürdükleri gerekçesiyle tutuklu bulunan eşi Mehmet Emin Ata Çoban (44), kayınbiraderi Süleyman Çoban, (43) kayınvalidesi Hatice Çoban (65) ve suçluları kayırdığı ileri sürülen komşusu Vahit Sarı, ilk kez hakim karşısına çıktı.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, Figen Çoban'ı (40) yakarak öldürdükleri gerekçesiyle tutuklu bulunan eşi Mehmet Emin Ata Çoban (44), kayınbiraderi Süleyman Çoban, (43) kayınvalidesi Hatice Çoban (65) ve suçluları kayırdığı ileri sürülen komşusu Vahit Sarı, ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanıklar duruşmadaki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmezken, mahkeme heyeti, hakkında yeterli delil olmadığı gerekçesiyle kayınvalide Çoban'ın tahliyesine karar verip, duruşmayı erteledi.

Yeşilbağcılar Mahallesi Dağdibi mevkisinde 21 Ocak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Süleyman Çoban, yengesi Figen Çoban'ın öldüğünü belirtip, ihbarda bulundu. Üzerine benzin döküp, kendini ateşe verdiği belirtilen 3 çocuk annesi Çoban'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, Figen Çoban'ın eşi Mehmet Emin Ata Çoban ile kayınbiraderi Süleyman Çoban'ı gözaltına aldı. İki kardeş, 22 Ocak'ta yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli görülen ölüme ilişkin araştırmasını sürdüren jandarma, bu kez Mehmet Emin Ata Çoban, Süleyman Çoban, anne Hatice Çoban ve komşuları Vahit Sarı'yı gözaltına aldı. 3 şüpheli, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, Sarı ise adli kontrol şartı ile salıverildi.

Mahkeme heyeti, hakkında yeterli delil olmadığı gerekçesiyle Hatice Çoban'ın tahliyesine, sanıklardan Mehmet Emin Ata Çoban ve Süleyman Çoban'ın tutukluluğunun devamına, Vahit Sarı'nın ise tutuksuz yargılanmaya devam etmemesine hükmetti. Mahkeme heyeti ayrıca, dosyadaki eksiklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı 2 Ekim'e erteledi.