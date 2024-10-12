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FETÖ elebaşının ABD'deki yeni adresi ifşa edildi

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FETÖ ile bağını koparan eski örgüt üyelerinin kurduğu internet sitesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'deki yeni ikametini ifşa etti. İddiaya göre Gülen, Saylorsburg'daki '260 Kennel Rd.' adresindeki eve götürüldü ve bu değişiklik FETÖ yöneticilerinin zoruyla gerçekleşti. Öte yandan; 1 milyon dolarlık ev, Gülen'in ölümü halinde örgütün finansal kaynaklarını ele geçirme niyetiyle bilinen Cevdet Türkyolu ve çocuklarının sahibi olduğu şirket tarafından satın alınmış.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1999'dan beri yaşadığı Pensilvanya'nın Saylorsburg kasabasındaki konuttan ayrılarak taşındığı yeni evin adresi ve fotoğrafları, 'f-watch.net' internet sitesinde ifşa edildi.

FETÖ ile bağını koparan eski örgüt üyelerinin 2021 yılında kurduğu 'f-watch.net' internet sitesinde, terör örgütüne dair ifşalar yayınlanıyor. 'Gülenist terör örgütü için küresel bilgi platformu' sloganını taşıyan sitenin 'hakkımızda' kısmında, "F-Watch, demokratik meşruiyeti olmayan, bireysel özgürlükleri hedef alan ve fanatik bir şekilde beyni yıkanmış bir azınlık kullanarak toplumu kontrol etmeyi amaçlayan FETÖ'nün tehlikeli doğasını ortaya çıkarmayı amaçlayan bir sivil girişimdir. Sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği ülkeler için de bir tehdit olan FETÖ hakkında gerçekleri ortaya çıkarmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer alıyor.

FETÖ elebaşının ABD'deki yeni adresi ifşa edildi

"ZORLA GÖTÜRÜLDÜ"

Sitede son olarak Fetullah Gülen'in yeni ikametgahının fotoğrafları ve adresi paylaşıldı. Konutun fotoğrafları ile birlikte paylaşılan yazıda, "Nisan 2024'te, bunama da dahil olmak üzere ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 1999'dan beri yaşadığı Pensilvanya'nın Saylorsburg kasabasındaki, örgütün merkezi olan 'Chestnut Retreat Center'dan ayrıldı ve Saylorsburg'daki '260 Kennel Rd.' adresindeki eve götürüldü. İddialara göre, bu adres değişikliği Fetullah Gülen'e yakın FETÖ yöneticilerinin zorla yaptığı bir hareketti. Nitekim Fetullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen, kimsenin bu hareket için kendilerinden onay istemediğini kamuoyuna açıkladı" denildi.

FETÖ elebaşının ABD'deki yeni adresi ifşa edildi

1 MİLYON DOLARLIK EV CEVDET TÜRKYOLU'NUN

Bu adres değişikliğinde, FETÖ elebaşı Gülen'in olası ölümü halinde örgütün finansal kaynaklarını ele geçirme niyetiyle bilinen ve Gülen'in kişisel bakımından sorumlu olan Cevdet Türkyolu ile 15 Temmuz darbe girişiminin başaktörlerinden Mustafa Özcan'ın da söz sahibi olduğunun altı çizildi. Ayrıca, "Fetullah Gülen'in götürüldüğü, '260 Kennel Rd.' adresinde bulunan ve değeri 1 milyon dolar olan ev, Cevdet Türkyolu ve çocuklarının sahibi olduğu Meserret LLC şirketi tarafından satın alındı. Birkaç gün önce FETÖ yanlısı Raindrops TV'nin Youtube üzerinden yayınladığı röportajda Türkyolu, örgütten hiçbir zaman para almadığını üzüntüyle açıkladı. Ancak, ABD'de FETÖ'nün şeffaf olmayan ve denetlenmeyen mali mekanizmasının istismarı yoluyla elde edilen milyarlarca dolar değerinde çok sayıda mülke sahip olduğu tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

FETÖ elebaşının ABD'deki yeni adresi ifşa edildi

FETÖ elebaşının ABD'deki yeni adresi ifşa edildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (2)

Dumlu :

köpek çiftliğine benziyor

1
0
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Mustafa deniz:

inşallah leşleri geri gelmez türkiyeye

1
0
yanıtYanıtla
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