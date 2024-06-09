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Fenerbahçe başkanlık seçiminde oy sayımı başladı

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Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarıştığı tarihi seçimde saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. 27 bin civarında rekor oyun kullanıldığı seçimde oy sayımına geçildi.

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarıştığı tarihi seçimde saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Rekor katılımın sağlandığı seçimde oylar sayılmaya başladı.

27 BİN CİVARINDA OY KULLANILDI

46 bin 410 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunan Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda 27 bin civarında oy kullanıldı ve rekor kırıldı. Sarı-lacivertlilerin bir önceki oy kullanma rekoru 2018 yılında 21 bin 350 ile kırılmıştı.

Fenerbahçe başkanlık seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi

OY KULLANMA İŞLEMİ BİTTİ, SAYIMA GEÇİLDİ

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın aday olduğu seçimde 46 bin 410 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Sarı-lacivertli üyeler, saat 10.00'da oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işlemi saat 17.00'de tamamlandı ve sayıma geçildi.

Fenerbahçe başkanlık seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi

ALİ KOÇ'UN LİSTESİ

Fenerbahçe'de yeniden aday olan mevcut başkan Ali Koç'un listesinde bulunan isimler şunlar: Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Erol Bilecik, Hüseyin Bozkurt, Mehmet Salih Dereli, Esin Güral Argat, Acun Ilıcalı, Korkut Nedim Keçeli, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Acar Sertaç Komsuoğlu, Sait Ergun Özen, Fethi Pekin, Mustafa Hakan Safi

Fenerbahçe başkanlık seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi

AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ

Sarı-lacivertlere 20 yıllık başkanlık yapan ve aday olan Aziz Yıldırım listesinde yer alan isimler şu şekilde: Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Emre Topbaş

Fenerbahçe başkanlık seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi

Kaynak: Haberler.com / Güncel

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Yorumlar (18)

Ahmet Melih ALEMDAR:

Galatasaray taraftarı olarak ; 2018 seçimlerinde Ali Koç gibi birisinin Fenerbahçe'ye çok yakışacağını düşünmüştüm ve seçildiğinde gerçekten sevinmiştim.Ancak 6 sene görülen Ali Koç un futbolda sportif bir başarı yakalayamamasından ziyade, halkı kin ve nefret söylemleri kışkırtma, hiç görmediğimiz yüzünü göstermesi gibi nedenlerle çok yanlış bir seçim olduğunu göstermiştir. Koskoca Fenerbahçe camiasının 26 senede sadece 2 kişiye mal edilmesi, bunların Fenerbahçe taraftarına haksızlıktır.

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Karaşal:

Güzel tespit üstadım.

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Asil Türk:

Sayın Fenerbahce başkanları. O kadar transfer yapmanıza gerek yok. Galatasaray gibi 3 tane hakem 1 federasyon başkanı ayarlayın Şampiyonluk garanti

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JokerAllame:

hocamız Mourinho bir sürü Yıldız futbolcu gelicek kazanan her türlü FENERBAHÇE

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Aytaç Yapıcı:

ali koç başkan GALATASARAY ŞAMPİYON 5.YILDIZA 1KALDI

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Çınar Saraç:

Paranın gücü Ali koç da ve Ali koç kazanır yine şampiyonluk göremezler

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man over:

En fazla galatasaray şampiyonluğu gören Fenerbahçe başkanı Aziz yıldırım. 20 yılda 10 galatasaray şampiyonluğu ile gs'nin efsaneleri arasına girdi. Başkan olmadan önce Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayısı daha fazlaydı.Başkan olduktan sonra galatasaray altın çağını yaşadı. Şu yaşından sonra utanmadan tekrar aday olabilir.

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null:

nasıl ve ne şekilde olduğunuz artık biliniyor himmet ve dualarla ayağa güzel kalkmışsınız evet haklısın

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Çınar Saraç:

Ali koç kazanır paranın gücü var

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Talip Kabaoglu:

Aziz yıldırım da forbest e giriyor sürekli

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