Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Fatih Camisi imamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik bıçaklı saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Saldırgan tutuklandı.
Fatih Camisi'nde dün akşam imam Galip Usta ile Bilal Erdem'i bıçakla yaralayan Ömer Salgın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Ömer Salgın, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs" suçundan tutuklan Salgın cezaevine gönderildi.
NE OLDU?
Fatih Camisi'nde dün namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkartılmıştı.
Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten şüpheli, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştı.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince şüpheli Ö.S. gözaltına alınırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Usta ve Erdem hastaneye kaldırılmıştı.