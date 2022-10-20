Cekete seçim kaybettiren adam! Fakıbaba'nın AK Parti'den istifası akıllara 2009 seçimlerini getirdi

Tecrübeli siyasetçi Ahmet Eşref Fakıbaba'nın sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile AK Parti üyeliğinden ve Şanlıurfa Milletvekiliği görevinden istifa ettiğini duyurması gündeme bomba gibi düştü.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Fakıbaba, istifasını şu sözlerle duyurdu: "2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. AK Parti Üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur."

İSTİFA HABERİ AKILLARA 2009 YEREL SEÇİMLERİNİ GETİRDİ

Ahmet Eşref Fakıbaba'nın kararı büyük ses getirirken, yaşanan gelişme akıllara 2009 yerel seçimlerinden yaşanan ceket polemiğini getirdi.

"BURAYA CEKET KOYSAK YÜZDE 70 OY ALIR"

2004 yılında AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Fakıbaba, 2009 yerel seçimlerinde partisi tarafından aday gösterilmemişti. Fakıbaba bunun üzerine istifa edip Saadet Partisi'nin desteğiyle bağımsız aday olmuştu. AK Partili vekillerin söylediği öne sürülen 'Buraya ceket koysak yüzde 70 oy alır' sözü kentte büyük gerginlik yaratmıştı.

"BAŞBAKANIMIZ TAYYİP BABA, ADAYIMIZ FAKIBABA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa ziyareti de bu gerginlikten nasibini almış ve Fakıbaba yandaşları, dönemin Başbakanı Erdoğan'ın geçtiği yollarda pencere ve balkonlara protesto için 'ceket'ler asmıştı. Meydanda Fakıbaba'ya karşı oldukları öne sürülen AK Partili milletvekilleri ıslıklanmıştı. Kentte bunun yanında adeta pankart savaşları da yaşanmıştı. 'Başbakanımız Tayyip Baba, adayımız Fakıbaba', 'Cekete oy yok. 7 istifa. Fakıbaba nerede biz oradayız' asılan pankartlardan sadece birkaçıydı.

ERDOĞAN: BU TRENDEN İNEN BİR DAHA BİNEMEZ

Kentteki 'ceket' gerginliği Erdoğan'ın konuşmasına da yansımış ve Erdoğan 'ceket' polemiğine şu sözlerle yanıt vermişti; "Siyaset takım oyunudur, bireysel yapılmaz. Eğer bireysel yapmaya kalkarsanız yaya kalırsınız, o ile de hizmet veremezsiniz. Yolda gelirken gördüm 'beni yalnız mı sandınız' diyor. Kusura bakmasın da beyefendi, kendini zaten yalnızlığa itmiş. Seni belediye başkanı yaparken AK Parti güzel de, hadi bir değişiklik yapacağız dediğimizde niye rahatsız oluyorsun? Başbakan'ı çok seviyorum kazanınca AK Parti'ye geçeceğim diyormuş, kusura bakma böyle bir şey yok. Bu trenden inen bir daha binemez."

OYLARIN YÜZDE 44,03'ÜNÜ ALARAK SEÇİMİ KAZANDI

Erdoğan'ın bu sözlerinin üzerinden yaklaşık 20 gün geçtikten sonra 2009 yerel seçimleri yapılmış ve Şanlıurfa'da Fakıbaba ile AK Parti'nin adayı Mehmet Oymak arasında büyük bir yarış yaşanmıştı. Oyların % 44,3'ünü alan Eşref Ahmet Fakıbaba belediye başkanı olmuştu.

FAKIBABA'DAN ZAFER KONUŞMASI: BAŞBAKANIMIZI YANILTTILAR

Şanlıurfa'daki belediye başkanlığı seçimlerini ikinci kez kazanan Ahmet Eşref Fakıbaba, "İşimize devam edeceğiz, Başbakanımızı yanılttılar. Halk bizi seviyor ve ayrılmak istemedi. İşimize devam edeceğiz. Ben hep diyorum, Başbakanımızı yanıttılar ve bu sonuçlar ile yanıltıldığı da tasdik edilmiş oldu. Benim halkımla hiçbir problemim olmadı. Problemim 8- 10 kişiydi. Onlar Başbakanımızı yanılttılar" açıklamasında bulunmuştu.