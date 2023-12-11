Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu hakkında ev hapsi kararı

BEYOĞLU'nda karşıya geçmeye çalışan iki kişiye çarparak 71 yaşındaki Pakize Özer'in ağır yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılan eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu Musaeed Hussein hakkında ev hapsi kararı verildi.

BEYOĞLU'nda karşıya geçmeye çalışan iki kişiye çarparak 71 yaşındaki Pakize Özer'in ağır yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılan eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu Musaeed Hussein hakkında ev hapsi kararı verildi.

Olay, dün 14.00 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi, Ömer Hayyam Caddesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre eski Yemen Savunma Bakanı Ahmed Musaeed Hussein'in içinde bulunduğu ve oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein'in kullandığı 34 DES 817 plakalı otomobil caddeden karşıya geçmeye çalışan iki kişiye çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Pakize Özer kafasını kaldırıma çarpmıştı. Hastaneye kaldırılan Özer'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, bakanın oğlu Musaeed Hussein gözaltına alınmıştı. Musaeed Hussein, emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmiş, yurt dışı yasağı kararı verilerek serbest bırakılmıştı. Soruşturma devam ederken şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Musaeed Hussein'in avukatı Kerim Bahadır Şeker de bugün akşam saatlerinde müvekkili hakkında ev hapsi verildiğinin Kasımpaşa Polis Merkezi tarafından bildirildiğini belirtti. Şeker, Yaşanan kazadan dolayı üzüntülüyüz. Herkesin başına gelebilecek talihsiz bir olay. Hangi mantık ve izan çerçevesinde ev hapsi verildiğini anlamak mümkün değil dedi.