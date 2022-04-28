Eski İstanbul Tabip Odası Yöneticileri, Hakim Karşısına Çıktı

İSTANBUL (ANKA) - Haber: GAYE ŞEYMA CAN/ Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Tabip Odası'nın (İTO) eski yöneticileri, 5 barış akademisyeni hakkında ihraç kararı veren Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Saadettin Hülagü'ye disiplin soruşturması başlattıkları gerekçesiyle açılan davada hakim karşısına çıktı. İTO Başkanı Nergis Erdoğan, "Yasal görev ve yetkilerimizden ödün vermeyeceğimizi, demokrasi ve sağlık hakkı mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyu önünde bir kez daha yineliyoruz" dedi.

İstanbul Tabip Odası'nın bir önceki yönetim kurulu üyeleri hakkında, 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı 'Barış İçin Akademisyenler Bildirisi'ne imza atan 5 akademisyen için ihraç kararı veren KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü'ye disiplin soruşturması açtıkları gerekçesiyle 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla açılan dava, İstanbul 27. Asliye Mahkemesi'nde başladı. Mahkeme, bugünkü duruşmada davayı 4 Ekim 2022 tarihine erteledi.

İTO Yönetimi, duruşma öncesi Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Ortak basın açıklamasını okuyan İTO Başkanı Nergis Erdoğan, şunları söyledi:

"YASALARDAN ALDIKLARI YETKİ VE GÖREVLERİ YERİNE GETİRDİKLERİ İÇİN YARGILANIYORLAR: İstanbul Tabip Odası 2018-2022 dönemi Yönetim Kurulu üyeleri, bugün yasalardan aldıkları yetki ve görevlerini yerine getirdikleri için yargı karşısındadır. İTO Yönetim Kurulu üyeleri, Kocaeli Üniversitesi Rektörü, tıp doktoru Sadettin Hülagü tarafından, 'görevi kötüye kullanmak' suç isnadıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet edilmişlerdir. Şikayetin gerekçesi, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu'nun kendisi hakkında disiplin soruşturması başlatmış olmasıdır.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA İDDİASIYLA DAVA AÇILMIŞ: İTO Yönetim Kurulu üyelerine yönelik hakaret niteliğinde söylemler içeren şikayet dilekçesi, Cumhuriyet Savcısı tarafından değerlendirilmiş ve 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla söz konusu dava açılmıştır.

TABİP ODALARINA İNCELEME BAŞLATMA YETKİSİ VE GÖREVİ VERİLMİŞTİR: 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu, tabip odalarına meslek mensupları hakkında disiplin incelemesi başlatmak ve deontoloji kuralları ile meslek etiğine aykırı davranışların tespiti halinde soruşturma açmak yetki ve görevi vermektedir. Disiplin soruşturmaları, ilgili mevzuat gereği, kimi zaman şikayet üzerine, kimi zaman resen, kimi zaman da bu soruşturmada olduğu gibi Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin istemi üzerine açılmaktadır.

4 ÜYE İNCELEME GÖREVİNDEN ÇEKİLMİŞTİR: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli beş hekim öğretim üyesi, haksız bir suçlama ile kamu görevinden ihraçlarına neden olduğu gerekçesiyle, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Dr. Sadettin Hülagü hakkında Kocaeli Tabip Odası'na şikayette bulunmuştur. Yönetim Kurulu'nun 4 üyesi tarafsızlıklarını koruyamayacakları endişesiyle inceleme görevinden çekilmiş, bu nedenle TTB Merkez Konseyi disiplin işlemlerini yürütme görevini İstanbul Tabip Odası'na vermiştir.

TOPLANTI SONUCUNDA HÜLAGÜ HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILMASINA KARAR VERİLDİ: TTB Merkez Konseyi tarafından gönderilen şikayete ilişkin bilgi ve belgeler ile Dr. Sadettin Hülagü tarafından sunulan bilgi ve belgeler, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu'nun 12 Kasım 2019 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve şikayet edilen Dr. Sadettin Hülagü hakkında; deontolojiye aykırı davranmak, meslektaşları küçük düşürücü fiil içinde olmak, etik ihlal yapmak iddialarıyla soruşturma açılmasına karar verilmiş, şikayete konu olan eylemin, TTB Disiplin Yönetmeliği'ne göre suç teşkil edip etmediği hususunun karara bağlanması için dosya İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu'na sevk edilmiştir.

YASAL GÖREV VE YETKİLERİMİZDEN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevliyken ihraç edilen 5 hekim öğretim üyesi, 'Bu Suça Ortak Olmayacağız' başlıklı bildiriyi imzaladıkları için suçlu ilan edilen, kamuoyunda 'Barış akademisyenleri' olarak bilinen akademisyenlerdendir.

Yasal görev ve yetkilerimizden ödün vermeyeceğimizi, demokrasi ve sağlık hakkı mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyu önünde bir kez daha yineliyoruz."