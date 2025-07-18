Trafik kazası geçiren eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu hayatını kaybetti

Trafik kazası geçiren eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu hayatını kaybetti
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Trafik kazası geçiren eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu hayatını kaybetti
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Sivas'ın Kangal ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu 55 yaşında hayatını kaybetti. Kazada Karaömeroğlu'nun eşi, oğlu ve diğer aracın sürücü de yaralandı.

Sivas'ta önce gün saat 21.00 sıralarında Sivas-Malatya kara yolu Kangal ilçesi Halep köprüsü mevkiinde eski Bitlis Valisi olan Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu (55) yönetimindeki 55 HN 055 plakalı otomobil ile Yaşar Soydanlı idaresindeki 58 NP 389 plakalı otomobil çarpıştı.

Trafik kazası geçiren eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu hayatını kaybetti

ESKİ BİTLİS VALİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Erol Karaömeroğlu ile yanındaki eşi Filiz ve oğlu Metehan Karaömeroğlu ile diğer aracın sürücüsü Yaşar Soydanlı yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik kazası geçiren eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu hayatını kaybetti

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Erol Karaömeroğlu, bugün öğle saatlerinde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Trafik kazası geçiren eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu hayatını kaybetti

BAKAN YERLİKAYA'DA BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Geçirdiği elim trafik kazası sonrası hayatını kaybeden eski Bitlis Valimiz Erol Karaömeroğlu'na Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve İçişleri ailemize başsağlığı diliyorum. Aynı kazada yaralanan eşine ve sevgili çocuğuna acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Trafik kazası geçiren eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu hayatını kaybetti

SİVAS VALİSİ: KARDEŞİME ALLAH'TAN RAHMET DİLERİM

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayarak, "Geçirdiği trafik kazası sonrası ilimizde tedavisi devam eden dönem arkadaşım, kardeşim Erol Karaömeroğlu'nu maalesef kaybetmiş bulunuyoruz. Kardeşime Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve mülki idare camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun" dedi.

Trafik kazası geçiren eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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