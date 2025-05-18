Esenyurt'ta Kezzaplı Saldırı: Boşanma Davasındaki Eşine Tehditler Yağdırdı

ESENYURT'ta 5 senedir ayrı olduğu boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Karslıoğlu'na (30) tehdit mesajları atan Hakan K., (34) eşinin evinin önüne gelerek penceredeki babasına ve kız kardeşine kezzapla saldırdı. Yaralanan baba ve kızı şikayetçi olurken, Hakan K.'nin geçtiğimiz 2023 yılında da eve taşla saldırdığı ortaya çıktı. Kezzaplı saldırı ve tehdit anları kameralara yansıdı. Olayla ilgili konuşan Ayşe Karslıoğlu, "Evde olsaydım benim yüzümü yakacaktı. Ölmeden bundan kurtulmak istiyorum" dedi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayşe Karslıoğlu, 3 yıl önce boşanma davası açtığı Hakan K.'den iddiaya göre çalışmak istediği için ölüm tehditleri almaya başladı. Tehditlerine devam eden Hakan K., 2 çocuğunun annesi Ayşe Karslıoğlu'nun ailesiyle birlikte yaşadığı evin önüne gelerek baba Zeki Yılmaz'ı çağırdı. Elindeki pet şişenin içine doldurduğu kezzap fırlatan Hakan K. ardından olay yerinden kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KEZZAP ATARAK AİLESİNE SALDIRDI

Saldırıda Zeki Yılmaz yüzünden, onu korumak için önüne geçen kızı Aycan Yılmaz ise kolundan yaralandı. Olayın ardından baba kız hastaneye giderek tedavi olduktan sonra sağlık raporu aldı. Emniyete giden baba ve kızı Hakan K.'den şikayetçi oldu. Diğer yandan Hakan K.'nın geçtiğimiz 2023 yılında Ayşe Karslıoğlu'nun evine taşla saldırdığı ortaya çıktı. Hakan K.'nın olay öncesi Karslıoğlu'nu arayarak kezzap atmakla tehdit ettiği anlarda kayda yansıdı.

'EVDE OLSAYDIM BENİM YÜZÜMÜ YAKACAKTI'

Olayla ilgili konuşan Ayşe Karslıoğlu, "Ben Hakan K. ile 11 yıl evli kaldım. Hakan K. ile 5 yıldır ayrıyız. 2022 yılından beri süren bir boşanma davamız var. 9 Mayıs' ta davada karar çıktı. Kendisi sürtüşmeye girdiği için İstinaf Mahkemesine taşıdı. Bu süreç içerisinde ben Hakan K.'den sürekli tehdit, küfür ve hakaretlere maruz kalıyorum. Sürekli şikayet ediyorum ve adliyelere gidip geliyorum ama kendisinden bir türlü kurtulamıyorum. Bir süredir yüzümü yakmakla tehdit ediyor. Bu tehditle psikolojimi alt üst etmiş durumda. Ben ailemle yaşamaktayım. Bugün ailemin evine gelerek camda babamla konuşup onu oyalayıp dışarı çağırıyor. Babam ona güvenip dışarıya çıkmıyor. Babam dışarıya çıkmadığı için babamın yüzüne kezzap atıyor. Kız kardeşim siper oluyor o da kollarından yaralanıyor. Ben evde olsaydım o kezzap suyuyla benim yüzümü yakacaktı" dedi.

'ÖLMEDEN KURTULMAK İSTİYORUM'

Karslıoğlu, "Kendisine beni bu şekilde sürekli tehdit etmektedir. Onun yüzünden doğru dürüst işe gidip gelemiyorum. Bir yere çıkamıyorum, bu adam benim başıma bela olmuş şekilde kurtulamıyorum. Ben bundan boşanmak ve kurtulmak istiyorum. Tutuklanmasını istiyorum. Bu şekilde bana bir zarar vermeden ondan kurtulmak istiyorum. Ben öldükten sonra kimsenin benim için bir şey yapmasını istemiyorum. Ben bu adamdan şu an kurtulmak istiyorum. Yoksa bu insandan ciddi zararlar göreceğimö diye konuştu.